Carmelina Iannoni, la figlia di Carmen Di Pietro è una vera star/ Pioggia di commenti e…

Carmelina emoziona il pubblico del reality, pioggia di commenti sui social

Carmelina ha ricevuto tanti apprezzamenti da parte del pubblico dell’Isola dei Famosi. La figlia di Carmen Di Pietro è comparsa facendo una sorpresa al fratello e alla madre presenti in Honduras. La ragazza era in studio per salutarli e appena l’hanno vista Alessandro e Carmen sono scoppiati a piangere. Carmelina ha dato loro un forte incoraggiamento: “Andate avanti, siete forti”, ha detto ad entrambi”. Alessandro, che normalmente aiuta la sorella a fare i compiti, le ha chiesto come andava la scuola. Carmen, commossa le ha chiesto come stava e poi le ha detto “Io ha tanta fame”.

Vanessa Perna, moglie di Nick Luciani "Abbiamo rivisto il nostro stile di vita"/ La rivelazione che...

Carmelina poi li ha rassicurati ancora una volta: “Mi mancate tantissimo. A casa tutto bene, con papà andiamo d’accordo e anche con la nonna. Dovete arrivare più lontano possibile. Vi guardo ogni giorno”. Poi, rivolgendosi alla Di Pietro, le ha detto “Non pensare a me e non pensare alla fame”. L’incontro ha emozionato il pubblico a casa aumentando il livello di gradimento nei confronti di Carmen Di Pietro. La presenza in studio di Carmelina è stata molto commentata sui social. C’è chi ha fatto i complimenti a Carmen sottolineando il fatto che lei sia una buona madre che ha saputo indirizzare i figli verso la giusta direzione.

Eva Henger "Piango spesso per quello che è successo"/ La dichiarazione choc che...

Carmelina Iannoni e Alessandro Iannoni si danno alla pazza gioia

Carmelina Iannoni è nata nel 2008 e ha 14 anni. In passato è comparsa nel piccolo schermo insieme a sua mamma nei programmi televisivi di Barbara D’Urso. I telespettatori non hanno potuto non notare la clamorosa somiglianza tra Carmelina e la Di Pietro. La ragazzina è davvero dolcissima e carinissima proprio come sua mamma. Carmelina e il fratello Alessandro Iannoni hanno uno splendido rapporto. Rientrato dall’Isola dei Famosi, i due si sono dati alla pazza gioia essendo fuori dal controllo della madre Carmen Di Pietro. Entrambi sono stati sorpresi a fare shopping a Via del Corso. I due si sono goduti una bellissima giornata di sole e shopping.

Mercedesz Henger "ho mancato di rispetto a molta gente"/ Confessione strategica per vincere il televoto?

Non sappiamo altro della vita di Carmelina anche se è apparsa in televisione come un ragazza dolce e molto legata alla sua famiglia. Carmen Di Pietro non è riuscita a trattenere le lacrime quando l’ha vista. Carmelina ha conquistato il pubblico del reality e sono in molti a chiedersi se in futuro la figlia di Carmen Di Pietro potrebbe prendere parte ad un’avventura di questo tipo. Alessandro Iannoni aveva confidato al Settimanale Oggi: “Mia sorella si ribella. Io ci sono abituato, non le patisco. Ho sempre pensato che se mamma ci dà questa educazione è perché è convinta che sia la migliore, la più utile per noi. Mi fido di lei, so che lo fa in buona fede”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA