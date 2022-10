Carmelina Iannoni, sorella Alessandro e figlia Carmen DI Pietro/ Il racconto choc

Carmelina Iannoni è la figlia di Carmen di Pietro e la sorella di Alessandro Iannoni. Figlia della showgirl, Carmelina è stata la prima fan della mamma indiscussa protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. E a pensare che Carmen era indecisa se partecipare o meno al reality show: “ero molto scettica rispetto all’idea di partire, avevo detto inizialmente di no. Poi il mio agente mi ha richiamata parlandomi di questa possibilità di farlo con mio figlio Alessandro, cosa che mi ha resa ancora più incerta. Fame, condizioni igieniche precarie, gli ho consigliato di vedere i video dell’Isola e decidere sul serio, facendogli capire che secondo me non fosse l’esperienza adatta a lui. Invece Alessandro ha detto subito di sì, gli piaceva l’idea dell’avventura”.

A sostenere, a distanza, sia mamma Carmen che il fratello Alessandro, c’è sempre stata la piccola di casa: Carmelina. La ragazza è stata anche ospite in studio durante diverse puntate del reality. “Mi mancate tantissimo. A casa tutto bene, con papà andiamo d’accordo e anche con la nonna. Dovete arrivare più lontano possibile. Vi guardo ogni giorno” – ha detto proprio Carmelina incoraggiando la madre e il fratello.

Il pubblico televisivo ha conosciuto Carmelina Iannoni quando la madre Carmen Di Pietro e il fratello Alessandro Iannoni sono partiti per L’Isola dei Famosi. La ragazza è apparsa molto dolce e molto legata alla sua famiglia con la madre che dall’Honduras quando l’ha vista è scoppiata a piangere. Lacrime di emozione anche per il fratello Alessandro che, quando ha rivisto la sorellina, è scoppiato a piangere.

Eppure in pochi sanno che Carmelina è stata una figlia tanto voluta e desiderata dalla showgirl che ha raccontato: “ha rischiato di morire appena nata”. Carmelina, infatti, è nata prematura di otto mesi nell’ospedale di Salerno e per via di una serie di problemi legati al post-parto la piccola è stata per diverse settimane in una incubatrice. “I medici mi dissero: ‘Faremo di tutto per salvarla’. Potete immaginare io come mi sentissi: piangevo tutte le notti” – ha rivelato la showgirl che si è affidata alla fede. Per fortuna tutto è andato per il verso giusto ed oggi Carmelina è l’orgoglio di mamma Carmen!

