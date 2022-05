Carmelina Iannoni, sorella di Alessandro/ “Sei un esempio per me, ti voglio bene”

Carmelina Iannoni è la sorella di Alessandro nonchè figlio di Carmen di Pietro, entrambi concorrenti de L’Isola dei famosi, e di papà Giuseppe. Di lei non si sa moltissimo se non che è molto giovane, essendo nata nel 2008 (ha 14 anni). La mamma l’ha comunque spesso e volentieri mostrata sui social o anche in varie interviste televisive degli scorsi mesi, visto che insieme formano una coppia molto simpatica e divertente, e spesso e volentieri mamma e figlia sono state autrici di varie gag social divenute virali in particolare durante il primo lockdown.

Carmelina e Alessandro sono nati dall’amore fra Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni, sposatisi il 28 febbraio di 7 anni fa, era il 2015, attraverso una celebrazione intima molto riservata. I duenon sono riusciti a reggere a lungo, di conseguenza si sono lasciati, ma l’amore verso i figli è rimasto indelebile. Un amore, quello per la sorella e i suoi famigliari, che traspare anche dalle parole e dagli occhi di Alessandro,. “Quando parlo di lei, di papà o di persone molto care a me, mi commuovo. Di lei mi manca tutto, anche le litigate”, aveva infatti raccontato l’isolano durante la puntata de L’Isola dei Famosi dello scorso 25 aprile.

CARMELINA IANNONI E IL VIDEOMESSAGGIO PER ALESSANDRO: “MI MANCHI TANTISSIMO”

In quell’occasione proprio Carmelina aveva inviato un messaggio al fratello in cui aveva spiegato: “Mi manchi tantissimo ed è stranissimo essere a casa senza di te. Tu sei stato un esempio per me e ogni volta che ti chiedo un consiglio riesci a darmi la risposta giusta. Non te lo dico spesso perché mi vergogno, ma ti voglio tanto bene”.

Alessandro si era visibilmente commosso, e aveva spiegato quanto fosse apprensivo nei confronti della sua sorellina: “Io con lei sono peggio di mamma con me”. Fratello e sorella molto affiatati quindi, e Carmen Di Pietro non poteva che essere più soddisfatta: “I miei figli sono obbedienti e rispettosi verso il prossimo – aveva raccontato l’isolana in un’intervista – sono tanto orgogliosa dei miei figli”.

