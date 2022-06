Carmen, attimi di paura a L’Isola dei Famosi/ Il machete cade dalla mano e…

Paura per Carmen Di Pietro nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Dopo aver vinto la seconda prova della serata, la naufraga era chiamata a scegliere chi nominare. La sua scelta, tra Mercedesz, Nicolas e Luca è finita proprio su quest’ultimo, ma per nominarlo avrebbe dovuto colpire un pezzo di legno con un machete, lo stesso oggetto che per 99 giorni è stato loro compagno per raccogliere cocchi, pulire i pesci, fare la legna e così via.

Come già avvenuto circa un’ora prima con Mercedesz, che aveva vinto la prima prova della serata, Carmen ha preso in mano il machete per andare a colpire il legnetto del nominato, Luca, ma l’arma le è sfuggita di mano, cadendole quasi sul piede. Un grande spavento per tutti i concorrenti, per Alvin e per i presenti in studio, che si sono allarmati. Proprio l’inviato in Honduras ha fatto allontanare i concorrenti, prendendo lui stesso il machete e andando ad inserirlo sul legnetto di Luca Daffré.

La nomination da paura

Dopo aver nominato Luca, non senza un grosso spavento a causa della caduta del machete, Carmen Di Pietro si è “gustata” la sfida da esterna insieme a Nicolas. Luca ha infatti portato con sé in nomination anche Mercedesz e proprio la figlia di Eva Henger è stata la prescelta dal pubblico per abbandonare il gioco. Nonostante l’uscita di scena ad un passo dalla vittoria, per Mercedesz non ci sono rimpianti né tristezza ma solamente tanta voglia di tornare in Italia per riabbracciare la madre, Eva Henger, e magari conoscere meglio Edoardo, con il quale ha iniziato una sorta di conoscenza proprio sull’Isola dei Famosi.

Dopo il grande spavento, invece, Carmen Di Pietro è finita al televoto insieme a Nicolas nella sfida seguente, vinta proprio da Luca. La vittoria del concorrente entrato per ultimo in gioco ha “mandato” automaticamente al televoto i due veterani dell’Isola, che si sono trovati a giocarsi un posto per arrivare all’ultimo passo verso la vittoria del noto reality show.











