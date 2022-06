Carmen Di Pietro a Nick Luciani “fai vedere”/ Imbarazzo social per l’ex naufrago

Carmen Di Pietro “stuzzica” Nick Luciani in aeroporto: il siparietto dopo L’Isola

Sull’Isola dei Famosi si sono spente le luci con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Ora per i naufraghi, rimasti in gioco sino all’ultimo nella finalissima di lunedì sera, non resta che salutare l’Honduras e tornare in Italia. Archiviate tutte le sofferenze dovute al caldo, alla fame e ai mosquitos, in aeroporto i concorrenti si mostrano raggianti e felici pronti a tornare alla vita di tutti i giorni. Protagonista di esilaranti siparietti social è Carmen Di Pietro: più energica che mai, ha coinvolto Nick Luciani in un divertente video.

Carmen Di Pietro, la gag all'Isola con figlio Alessandro è virale/ Gli tira i capelli, poi in aeroporto…

La showgirl, in aeroporto assieme ad Alessandro Iannoni che ieri sera le ha fatto una sorpresa sull’Isola, ha infatti ricondiviso alcune divertenti Instagram stories pubblicate dal figlio. E lo fa “prendendo di mira” il cantante dei Cugini di Campagna. L’ex naufrago è infatti visibilmente dimagrito, al punto che la Di Pietro ha mostrato su Instagram la conseguenza dei numerosi chili da lui persi. Mostrando i suoi pantaloni, ha tentato di slacciarglieli per far mostrare ai suoi followers quanto fossero larghi rispetto alla sua attuale corporatura.

Carmen, attimi di paura a L'Isola dei Famosi/ Il machete cade dalla mano e...

Carmen Di Pietro a Nick Luciani: “Guarda com’è dimagrito“. La scena ripresa dal figlio

“Fai vedere, guarda com’è dimagrito!” ha esclamato Carmen Di Pietro invitando il figlio Alessandro a riprendere la scena. La showgirl ha voluto mostrare a tutti i costi quanto Nick Luciani fosse dimagrito, contro la volontà dell’ex naufrago che ha più volte tentato di sfilarsi dal siparietto. “Fai vedere i jeans, i pantaloni. Guardate che ha perso” ha insistito la showgirl, mostrando come da entrambi i fianchi del cantante i pantaloni fossero larghi: “No, non ci credo. Ma pure qua? Vieni vieni…“.

Silvano, Cugini di Campagna gaffe a Isola/ "Nick Luciani senza di te la Fattoria..."

In evidente imbarazzo, il membro dei Cugini di Campagna ha tentato di allontanarsi ma invano. D’altronde l’esuberanza di Carmen Di Pietro è un vero e proprio marchio di fabbrica della sua personalità, ed è anche per questo che il pubblico si è affezionata a lei portandola a un passo dalla vittoria finale. Simpatica, eccentrica ed estremamente sensibile, la showgirl è entrata nel cuore dei telespettatori sin dall’inizio, grazie anche al breve percorso sull’Isola affrontato al fianco del figlio Alessandro.













© RIPRODUZIONE RISERVATA