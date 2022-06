Carmen Di Pietro: “Alessandro ubriaco con Guendalina”/ “Fai il bravo bambino”

Carmen Di Pietro vede il figlio Alessandro sopra di giri con Guendalina

Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi 2022 vede un filmato del figlio Alessandro intento a divertirsi con Guendalina e delle sue amiche. L’ex naufrago aveva deciso di lasciare il programma per tornare studiare e preparare gli esami, ma i filmati mostrati alla conduttrice mostrano ben altra realtà. La Di Pietro è sconvolta nel vedere il figlio Alessandro bere cocktail e concludere la serata quasi ubriaco con Guendalina. “Ma non è il mio Alessandro. Non lo riconosco. E’ tutta colpa di Guendalina”.

Dallo studio però è Alessandro a cercare di rassicurarla: “purtroppo sono qui per dire la verità. Di giorno studio, di sera è vero che esco, ma con ben sai sui social non posso mettere tutto quello che faccio, molte cose vanno censurate”. A cosa si riferisce l’ex naufrago dell’Isola? La madre, in collegamento dalla Palapa, è senza parole nel sentire il figlio parlare in questo modo.

Alessandro Iannoni ubriaco: la madre Carmen Di Pietro sconvolta a L’Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro è davvero sconvolta nel vedere le immagini del figlio Alessandro. “Se scherzi accetto lo scherzo, ma non mi piacciono sapendo che io soffro la fame. Tu mangiavi, facevi, dicevi, non mi piace” dice la conduttrice. Dallo studio il figlio cerca di rassicurarla: “di giorno studio, stiamo a 15 ore di aereo e mi devi rompere le scatole pure da la? Sentimi un attimo: di giorno studio, di sera ogni tanto c’è una persona che ben conosco, Guendalina, mi chiama ed è una bella compagnia. Mi ha presentato un sacco di amiche niente male e come ha visto mi sto divertendo. Mi sto frequentando con molte ragazze, mi diverto e basta”.

Nonostante le parole del figlio Alessandro, Carmen pensa all’assicurazione dell’auto: “hai pagato l’assicurazione della macchina? Le ruote della macchina le hai cambiate?”. Dallo studio è Vlady a riprenderla: “secondo me ha cambiato più donne che gomme”. Prima di andare via Carmen al figlio: “fai il bravo bambino, mi raccomando”.











