Carmen Di Pietro non si ferma ed anzi è pronta a ripartire. La nota showgirl ed attrice sarà tra le protagoniste della trasmissione Rai ‘Tale e Quale Show‘, trasmissione che vedrà in queste ore sui palinsesti Rai la sua seconda puntata. Carlo Conti non ha avuto dubbi e ha deciso subito di puntare su di lei, Carmen ha accettato cosi l’ennesima sfida di una carriera che davvero non conosce limiti. La soubrette, grande protagonista negli anni ’90 e nei primi anni ‘Duemila ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Superguidatv.

SPILLO/ Quelle vignette anti-israeliane fra Ferrara e Travaglio (e il New York Times)

Carmen Di Pietro è intervenuta svelando i suoi obiettivi e cosa potrebbe accadere con la giuria, un programma giunto alla sua quattordicesima edizione, e ormai storia nei palinsesti Rai. Pochi non lo conoscono ma Tale e quale show è una trasmissione dove vip del presente e del passato si cimentano nelle imitazioni, sia canore che di ballo, di volti noti della musica.

Angela Celentano: si riapre la pista turca?/ Il legale dalla famiglia: "Nessuna collaborazione dalla Turchia"

La nota showgirl svela: “Imiterò nella trasmissione Donatella Rettore, casa mia è ormai invasa dalle foto di questa artista e la sera mi metto a vedere videoclip delle sue canzoni e cerco di emularla, vedendo come si muove sullo schermo”.

Carmen Di Pietro e la rivelazione su Ballando con le Stelle

Molto tenace Carmen Di Pietro è sempre stata pronta a dedicarsi ai suoi ruoli, la donna vuole lavorare a questo progetto e allo stesso tempo vuole vivere tutto questo con grande entusiasmo. Carmen è molto sincera ed ammette: “Non so ballare e non so cantare, ma ho accettato questo progetto con tutta me stessa, mi metto davanti allo specchio come una disgraziata e sto studiando come una matta”.

Pierina Paganelli/ Il figlio Giuliano: “Escludo movente economico, la verità deve ancora emergere”

Ora sta imitando Donatella Rettore, ma la priorità o meglio il sogno era un altro: “Mi piacerebbe imitare artisti inglesi, ma non so parlare l’inglese e quindi è un sogno che muore là. Parlo solo italiano e diciamo mezzo napoletano visto che sono nata a Salerno”, ammette con sincerità. Riguardo la trasmissione i giudici sanno essere molto severi, in particolare Cristiano Malgioglio che in certi casi non transige:

“Risponderò quando mi muoverà delle critiche, ma magari lo sorprenderò cosi tanto che non avrò niente da ridere”, scherza la showgirl. Impegno e allo stesso tempo leggerezza per la donna che in passato abbiamo visto protagonista anche in altri programmi, possiamo pensare – in tempi recenti – all’Isola dei Famosi o al Grande Fratello.

Carmen Di Pietro e il rapporto con i figli: l’amore per Alessandro e Carmelina

Ora una nuova sorta di reality per Carmen Di Pietro che non dimentica il passato ed anzi rimembra con affetto queste opportunità: “Mi sono divertita in entrambi i casi anche se ho sofferto la fame sull’isola. Al Grande Fratello sono stata me stessa mentre ora sarà una cosa totalmente diversa”. D’altronde ora sarà dura, Carmen sottolinea a più riprese di non sapere cantare o ballare, ma c’è questa nuova sfida che l’attende.

In tanti seguiranno Carmen Di Pietro, a partire dai figli Alessandro e Carmelina e la donna ammette: “Alessandro è fuori ora per l’Erasmus mentre mia figlia non è di grande supporto, mi critica sempre e non le va mai bene niente”. La showgirl è molto legata ai figli e lo ha sottolineato più volte, ora parte per l’ennesimo reality, una tipologia di programma che probabilmente l’ha riportata in auge negli ultimi anni. Infine non poteva mancare una battuta sul Grande Fratello e Carmen chiude:

“Non ho avuto tempo per seguirlo, per ovvie ragioni. Sono a provare fino a notte fonda ed anche quando sono a casa passo del tempo a studiare”, chiude una Carmen Di Pietro, cimentata in questa nuova curiosa avventura.