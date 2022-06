Carmen Di Pietro, atto di generosità per la vittoria all’Isola dei Famosi 2022?/ Il gesto scatena i sospetti…

Carmen Di Pietro, gesto per vincere l’Isola dei Famosi 2022?

Carmen Di Pietro è stata una protagonista indiscussa dell’Isola dei Famosi 2022 anche se, secondo i bookmakers, a trionfare sarà Nicolas Vaporidis che, dopo il ritiro di Edoardo Tavassi, avrebbe la strada spianata per il trionfo. A contendere la vittoria a Vaporidis potrebbe essere proprio Carmen Di Pietro che, durante le settimane di permanenza in Honduras, ha legato proprio con l’attore, Edoardo e Guendalina Tavassi in modo particolare. Carmen, tuttavia, sembra destinata a conquistare il secondo posto, ma il gesto compiuto nelle scorse ore, poco prima della finalissima, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Tra le cose di cui ha sofferto di più la Di Pietro in Honduras c’è l’assenza di cibo. Abituata a mangiare tanto, Carmen, sin dai primi giorni, non ha nascosto di soffrire la fame facendo di tutto per poter mangiare qualcosa con le prove ricompense. Motivo per cui un gesto compiuto dalla madre di Alessandro Iannoni ha spiazzato non solo il pubblico, ma anche i suoi compagni d’avventura.

Carmen Di Pietro cede il cocco: gesto spontaneo o studiato per la vittoria?

Come mostra un video pubblicato dal profilo instagram dell’isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro ha ceduto, per la prima volta da quando è una naufraga, la sua porzione di cocco agli altri naufraghi. Carmen ha prima ceduto il cocco a Maria Laura De Vitis che le fa notare il gesto storico appena compiuto e, poi, di fronte alle lamentele ironiche di Mercedesz Henger che le ha fatto notare di non aver ricevuto nulla, lo offre anche a lei.

Un gesto inaspettato quello della Di Pietro che, di fronte alla reazione dei compagni, ammette di non poterne più di mangiare solo cocco. C’è, tuttavia, chi pensa che il gesto di Carmen di cedere il cocco sia una mossa studiata a tavolino per conquistare l’affetto del pubblico con una mossa generosa nei confronti dei compagni. Sarà davvero così? Guardate il video qui in basso.

