Edoardo e Guendalina Tavassi: spunta un fratello segreto/ Il padre Luciano…

Edoardo e Guendalina Tavassi: spunta un fratello segreto

Edoardo e Guendalina Tavassi, durante la partecipazione all’Isola dei Famosi 2022, hanno svelato tutto del loro rapporto. I due fratelli hanno raccontato di aver sofferto molto in seguito alla separazione dei genitori che ha portato anche alla loro divisione avendo vissuto uno con la madre e l’altra con il padre, ma di essersi ritrovati nel corso degli anni e di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Nonostante le varie discussioni che hanno avuto in Honduras, Edoardo e Guendalina hanno dimostrato di amarsi in modo incondizionato. Un rapporto fraterno unico e speciale quello dei Tavassi che, tuttavia, hanno anche un altro fratello.

Luciano Tavassi, infatti, ha un altro figlio. Il ragazzo si chiama Niccolò e la sua storia è venuta a galla dopo la partecipazione di Guendalina al Grande Fratello. Nel 2012, durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, Guenda, sulla capanna, scrisse “Nicco ti lovvo”. In tanti pensarono ad un fidanzato segreto salvo, poi, scoprire che, in realtà, si trattava del fratello.

Niccolò, il fratello di Edoardo e Guendalina Tavassi

Dopo l’esperienza di Guendalina Tavassi al Grande Fratello, Niccolò rilasciò alcune dichiarazioni al settimanale Visto che sono state riprese da Biccy. “Sono il figlio di Luciano Tavassi, papà di Guendalina. Ho sempre saputo di avere altri fratelli da qualche parte ma non ci siamo mai incontrati. Tre anni fa, c’è stato il primo approccio. Sono stato contattato via Facebook da Emanuela Fuin, mamma di Guenda, che mi ha raccontato tutto. Sempre attraverso il social network, ho cominciato a parlare con Guendalina ed Edoardo ma non abbiamo mai avuto occasione di vederci. Per questo, devo dire grazie al Grande Fratello”, aveva raccontato Niccolò.

“Dopo l’ingresso di Guenda in Casa, ho cominciato a seguirla e ho visto che eravamo molto simili. Quando è uscita dal Gf, mi ha cercato e i nostri rapporti si sono intensificati. Siamo riusciti a vederci da vicino solo a Novembre dello scorso anno quando mi è venuta a trovare. Mi ha regalato un’emozione stupenda. Per la prima volta, conoscevo mia sorella”, aggiungeva ancora come si legge su Biccy.













