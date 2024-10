Carmen Di Pietro è pronta per una nuova puntata di Tale e Quale Show 2024, lo show del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai1. La showgirl questa settimana si deve calare nei panni di Katia Ricciarelli, la soprano ed attrice conosciuta in tutto il mondo. Una imitazione impossibile, almeno dal punto di vista vocale, per la showgirl che durante il suo percorso ha dimostrato di non essere né intonata né tantomeno brava a cantare. Nel corso delle settimane, infatti, Carmen Di Pietro non ha brillato nelle imitazioni di Donatella Rettore, Gaia, Chiara del duo Paola e Chiara fino a Rosanna Fratello. Un pò meglio, invece, l’imitazione di Alan Sorrenti che ha ricevuto il plauso dei giurati Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.

Questa settimana una prova ancora più ardua per Carmen che dovrà confrontarsi con un soprano. Una cosa è certa: l’esibizione è destinata a far arrabbiare non poco Cristiano Malgioglio, ma sicuramente a far divertire il pubblico di Rai1 e dei social dove ogni settimana le sue imitazioni diventano virali.

Carmen Di Pietro è la regina social di Tale e Quale Show 2024

Anche se le imitazioni di Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show 2024 finiscono sempre relegate all’ultimo posto della classifica, la showgirl è diventata virale ed amatissima sui social. La sua partecipazione nel varietà del venerdì sera si sta rivelando vincente, anche se dall’inizio la showgirl era partita precisando dalle pagine di Libero: “io non so fare niente. Sono molto critica con me stessa: non so ballare, non so cantare. Però una cosa me la riconosco: quando decido che voglio fare una cosa ci metto anima e corpo, questo sì, quindi vedremo come andrà”.

La sincerità prima di tutto e forse è proprio questa l’arma vincente di Carmen, visto che da quando ha cominciato la sua avventura a Tale e Quale Show è il personaggio più ricercato e commentato delle puntate!