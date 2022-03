Carmen Di Pietro eliminata?/ Laura Maddaloni e Jeremias Rodriguez cercano di farle terra bruciata attorno…

Carmen Di Pietro critica le naufraghe: “Qui ci sono la Nina, la Pinta e…”

Carmen Di Pietro è amareggiata dal gruppo degli altri naufraghi. Nelle scorse ore all’Isola dei Famosi, gli altri naufraghi e in particolare Laura Maddaloni e Jeremias Rodriguez si sono coalizzati contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Laura ha anche alzato la voce con Carmen e il figlio rimproverandoli per non avere uno spirito di gruppo. Parlando con Lory Del Santo, Carmen Di Pietro ha espresso le sue perplessità. Carmen è convinta che manchi coesione nel gruppo e ne è rammaricata. Lory Del Santo le risponde: “Tutte le persone sono socialmente utili”. Carmen Di Pietro condivide il suo pensiero e replica: “C’è chi ha più forza nelle braccia, chi nelle gambe. Magari chi ha cervello non ha forza di fare le cose e ha bisogno poi dell’altro”.

Lory Del Santo dà ragione a Carmen: “C’è chi pensa che solo le persone forzute debbano esistere. Come se una persona che ha una debolezza debba essere eliminata”. Carmen Di Pietro ha preso atto che la situazione sull’Isola si è fatta davvero complicata e pensa che ormai si siano formati dei gruppi. A Lory Del Santo fa un’insinuazione: “Qui ci sono la Nina, la Pinta e la Santa Maria”. Lory Del Santo la guarda con fare indagatorio e le chiede a chi si riferisca. Carmen le dice: “Poi te lo dirò”. Lory le chiede: “Ma sono al largo?”. Carmen le risponde: “Purtroppo girano sempre in tondo perché se avessero preso il largo…”.

Nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022 il collegamento a Playa Palapa si è aperto con un’accesa discussione tra Laura Maddaloni e Carmen Di Pietro. La signora Russo ha accusato la Di Pietro di non fare niente e beneficiare delle fatiche altrui. La scintilla che ha innescato l’incendio è stata la costruzione della capanna, dove Carmen non ha partecipato, ma ha dormito al suo interno tutta la notte. La showgirl ha precisato che nessuno è venuta a svegliarla per cambiare il turno e indisturbata ha continuato a beneficiare del riparo. Alessandro ha preso le difese della madre ricordando ai coniugi Russo di aver chiarito già la questione e di aver chiesto scusa. Carmen ha sostenuto che la fame condiziona molto il suo carattere e per questo che è finita in nomination e suo malgrado anche Alessandro ne è rimasto coinvolto. Alla chiusura del televoto la coppia Carmen-Alessandro ha ottenuto il 24% dei voti contro il 76% di Floriana-Antonio che sono finiti a Playa Sgamada. Anche per Carmen è arrivato il momento della sfida tra Sgamadi e Accoppiadi. La Di Pietro in coppia con Alessandro ha dovuto affrontare Marco e Jovana al tiro della fune e ha perso il duello. Alla fine però grazie all’impegno degli altri naufraghi, gli Accoppiadi hanno vinto una pizza da dividere in 16 persone e da mangiare in un minuto.

In puntata Ilary è tornata a parlare del complicato rapporto madre-figlio. Carmen Di Pietro si è lamentata del comportamento di Alessandro, da quando è sull’Isola non ascolta più le sue parole e le risponde anche male. La Di Pietro non riconosce più il figlio e se l’è presa con gli altri naufraghi, rei di spronare troppo il figlio a reagire alla sua possessività. La coppia Carmen-Alessandro è finita di nuovo in nomination per volere dei naufraghi che ritengono la Di Pietro troppo assillante nei confronti del figlio, si lamenta troppo di avere fame ed è la naufraga che lavora meno. Nonostante il comportamento logorroico di Carmen, il pubblico apprezza molto la coppia madre-figlio. Gli utenti del web sono felici se riescono a superare il televoto, visto che i coniugi Russo non sono molto simpatici. C’è chi nella quarta puntata spera che la coppia Carmen-Alessandro finisca a Playa Sgamada per consentire al ragazzo di giocare in solitaria e godersi finalmente questa avventura senza l’onnipresenza della madre. Carmen è consapevole che a causa del suo comportamento chi sta pagando il prezzo più alto è il figlio, ma diversamente non riesce a comportarsi. Comunque il pubblico adora questa coppia, perché nella sua genuinità diverte molto.











