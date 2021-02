CARMEN DI PIETRO/ “Mamma Emma? Da quando è fidanzata mai vista”

Carmen Di Pietro, la mamma Emma e la figlia Carmelina oggi ospiti a Domenica Live. La 75enne ha ammesso di avere ancora un fidanzato, come sempre più giovane di lei, di 50 anni. “Stiamo molto bene insieme”, ha commentato, intimando la figlia a non mettersi in mezzo, “Non mi lascia libera un momento”. Il fidanzato è impiegato: “Ha il suo lavoro, ha tutto, siamo fidanzati da dicembre ma poi è arrivata la pandemia…”. “Da quando la nonna è fidanzata, non è mai venuta a Roma”, ha però rimproverato Carmelina, e così anche la mamma. “Da quando ha iniziato a frequentare gli uomini, io la chiamavo e lei neanche mi rispondeva al telefono”, ha dichiarato.

Emma ha ammesso anche di aver ricevuto dei regalini: “A San Valentino mi ha regalato un anellino, anche se adesso non l’ho messo”. C’era anche un bigliettino con su scritto “amore ti amo”. La reazione della figlia Carmen Di Pietro è però esilarante, mentre Barbara d’Urso ha chiesto di averla come sua opinionista: “Ecco, questo dovevi dirle”, ha detto la figlia. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Carmen di Pietro presenta la sua famiglia a Domenica Live

Carmen di Pietro torna a Domenica Live e questa volta con la squadra al gran completo e questo significa che il trash è assicurato. Chi la segue sui social sa bene che la sua famiglia, le persone che la conoscono per davvero e che le stanno accanto ogni giorno, sono i suoi figli, Alessandro e Carmelina ma anche l’amata mamma Emma che nelle scorse settimane ha compiuto 75 anni. Chi conosce la bella starlette sa anche che in quest’ultimo anno ha fatto sorridere tutti grazie alle sue pose da foto sexy ma anche grazie alle sue poesie che l’hanno portata anche su Rai2 con una lettura davvero esilarante. Carmela Tonto, in arte Carmen Di Pietro, classe 1965, è nata da papà Donato e mamma Emma, Vito e Giuseppe sono i suoi due fratelli, e oggi a Domenica Live presenterà la sua famiglia al pubblico di Barbara d’Urso. Siamo sicuri che i due i due fratelli non si uniranno all’allegra brigata ma la mamma e i suoi figli sì.

Mamma Emma avrà lasciato il suo toyboy?

Proprio negli scorsi anni, Carmen di Pietro aveva parlato di mamma Emma per via della sua storia, o presunta tale, con un toy boy, un ragazzo di trent’anni più giovane di nome Marcello, un ragazzo polacco che aveva conquistato la mamma allontanandola dalla sua famiglia. L’argomento verrà di nuovo a galla oggi pomeriggio a Domenica Live? Non mancheranno sul famoso divano nemmeno i figli di Carmen di Pietro e, in particolare, Alessandro Iannoni e ciliegina sulla torta, Carmelina, classe 2008, figlia anche lei di Iannoni. Cosa scopriremo di loro oggi in studio a Domenica Live?



