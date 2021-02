Carmen Di Pietro “I social? Una vetrina per guardoni”/ Professoressa della “Prova del bacio”

Carmen Di Pietro sarà tra i protagonisti della finale de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, in onda questa sera giovedì 25 febbraio, su Italia 1. La showgirl darà alcuni consigli ai quattro secchioni rimasti in gara durante la “Prova del bacio“. Non è da escludere che Carmen possa dare anche qualche consiglio su come tenersi in forma. Negli ultimi anni, infatti, Carmen di Pietro è diventata una vera propria appassionata di palestra: “La palestra per me è fondamentale nella vita perché mi voglio bene. Un insieme di cose non è per piacere agli altri ma per piacere a me, perché io mi voglio vedere bene. Per me è un sacrificio non andare in palestra”, ha raccontato un anno fa al Giornale.

Un mese fa la showgirl ha scoperto di essere positiva al Covid, dopo una visita medica per una sciatalgia. “Sono molto arrabbiata con me stessa. Sicuramente avrò fatto una cosa involontaria. Ho infettato anche mia mamma che ha 75 anni”, ha raccontato in collegamento a Pomeriggio 5, lo scorso gennaio.

Carmen Di Pietro: tra palestra e social

Fisico da pin up e spirito da teenager, Carmen Di Pietro è anche una vera e propria sera sui social: su Instagram ha quasi mezzo milione di follower. “Stare sui social Facebook, Instagram – Twitter ancora non ce l’ho – per me è un lavoro, per stare sui social ogni giorno e dico ogni giorno devi mettere una fotografia, ci devi stare, altrimenti si perdono i follower”, ha spiegato al Giornale. La showgirl ha anche aggiunto che si social “sono uno stress” e “una vetrina per guardoni”, ammettendo di usarli solo per lavoro e in fondo di essere anti-social.

Per quanto riguarda l’amore, a gennaio 2020, Carmen Di Pietro ha detto: “In questo momento non mi manca, se viene è ben accetto, però non me lo vado a cercare con il lanternino. Sono appagata dalla famiglia, dai miei figli che sto bene così”. Appuntamento a questa sera con la finale de “La Pupa e il Secchione e Viceversa” per scoprire i consigli di Carmen Di Pietro ai secchioni.



