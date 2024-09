Carmen Di Pietro torna in tv, ma questa volta come concorrente a Tale e Quale Show 2024, il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai1. Non si tratta di un reality, ma bensì di uno show, uno spettacolo dove Carmen dovrà indossare abiti succinti, parrucche e protesi per imitare grandi star della musica italiane ed internazionale. Una grande sfida per la showgirl che alla vigilia della prima puntata si è raccontata ai microfoni di SuperGuida TV: “studio come una matta. Venerdì imiterò Donatella Rettore. Casa mia è invasa ormai dalle foto di questa artista. La sera mi metto a vedere i videoclip delle sue canzoni e mentre la vedo muoversi sullo schermo e cantare io cerco di emularla”.

Non solo, parlando dei personaggi che le piacerebbe interpretare ed imitare ha confessato: “non parlo l’inglese. Parlo solo l’italiano e pure mezzo napoletano perché sono di Salerno”.

Carmen Di Pietro nei panni di Donatella Rettore a Tale e Quale Show 2024

Non sarà facile per Carmen Di Pietro vestire i panni di Donatella Rettore a Tale e Quale Show 2024. Icona della musica pop-rock degli anni ’70 e ’80, la Rettore ha scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana ed internazionale con canzoni che hanno superato i confini nazionali diventando delle hit anche in Europa. E’ la storia del “Kobra”, ma anche di “Splendido Splendente” giusto per citarne due con cui quasi sicuramente la giunonica Carmen Di Pietro dovrà confrontarsi durante la prima puntata del varietà di successo di Rai1. La showgirl è alla sua prima prova da cantante – ballerina e la curiosità del pubblico è davvero tanta.

Imitare Donatella Rettore non è facile e non lo sarà per Carmen Di Pietro che generalmente abbiamo imparato a conoscere in ruoli completamente differenti. Anche la stessa showgirl a poche ore del debutto non nasconde la sua preoccupazione ed è consapevole che Cristiano Malgioglio in giuria la massacrerà, ma ha anticipato: “risponderò alle critiche. Magari lo sorprenderò talmente tanto che non avrà da ridire su nulla”. Chissà che non possa sorprendere anche il pubblico da casa e del web!