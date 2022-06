Carmen Di Pietro “Infortunio Edoardo Tavassi? Colpa mia”/ Cos’è successo all’Isola?

Carmen Di Pietro ed i sensi di colpa per Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi sarebbe sempre più vicino al ritiro dall’Isola dei Famosi in seguito alle “gravissime” condizioni del suo ginocchio, come sottolineato anche da The Pipol Tv che prevede ormai l’imminente abbandono del naufrago ad un passo dalla finale. Carmen Di Pietro è tra i naufraghi che più sta soffrendo per questa situazione e nelle ultime ore, come ripreso da Biccy.it, si è resa protagonista di un intenso sfogo con il compagno di avventura Luca Daffrè e con Maria Laura de Vitis.

Nel dettaglio, Carmen Di Pietro si sentirebbe in colpa nei confronti di Edoardo Tavassi dal momento che il fratello di Guendalina si sarebbe fatto male proprio mentre la stava aiutando durante la prova ricompensa. Per tale ragione la Di Pietro si sentirebbe in cuor suo in qualche modo responsabile: “A me dispiace perché comunque è successo perché stava dando delle dritte a me. Diceva ‘gira qua la canoa vai a sinistra’. Dici che non è colpa mia?”, avrebbe domandato, in crisi, ai suoi compagni di avventura.

Infortunio Edoardo Tavassi per aiutare Carmen Di Pietro?

Carmen Di Pietro nelle ultime ore ha continuato a sentirsi in colpa per le condizioni critiche di Edoardo Tavassi tanto da ammettere ai suoi amici: “se non stava lì per me non sarebbe successo”. La showgirl ha ribadito la grande disponibilità di Edoardo nel darle una mano durante la prova ed ha ancora una volta sottolineato come tutto ciò probabilmente non sarebbe mai accaduto se non l’avesse aiutata: “Però mi dispiace tanto. Alla fine è successo perché mi stava aiutando, perché aiutava me su quello che dovevo fare”, ha aggiunto amareggiata.

Come si legge sul sito dell’Isola dei Famosi, il fattaccio con tanto di grave infortunio a scapito di Edoardo si sarebbe registrato durante lo svolgimento della prova ricompensa che metteva in palio un vassoio con pollo e patate. Quando è stato il turno di Carmen Di Pietro però, la naufraga ha avuto non poche difficoltà e ad aiutarla sarebbero stati proprio Luca ed Edoardo. Dopo aver conquistato la vittoria e la relativa golosissima ricompensa però, Edoardo è rimasto vittima del grave infortunio in seguito al quale è stato necessario il trasporto in infermeria e a causa del quale molto probabilmente dovrà rinunciare a concorrere per la finale del reality. In realtà Carmen non avrebbe alcuna colpa diretta dell’accaduto ma nonostante questo non riesce a non sentirsi responsabile.











