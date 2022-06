Edoardo Tavassi ritiro quasi certo dall’Isola dei Famosi/ Problema al ginocchio grave

Dopo l’addio della sorella, anche Edoardo Tavassi potrebbe salutare in anticipo l’Isola dei Famosi. L’infortunio del naufrago è talmente tanto grave da poterlo costringere al ritiro anticipato. Il concorrente, che ancora non ha effettuato esami e risonanza a causa del gonfiore, potrebbe avere un interessamento dei legamenti. Il ginocchio dolorante preoccupa molto anche gli autori del programma, che starebbero tentando il tutto per tutto per permettere ad Edoardo di rimanere ancora in gara.

Tra le varie idee, ci sarebbe anche quella di mandare nuovamente in Honduras Guendalina per sostenere il fratello e convincerlo a stringere i denti nonostante non stia affatto bene. L’ipotesi comunque appare piuttosto remota: tra quarantene e viaggi, la data della finale si avvicina e organizzare il tutto sembra piuttosto complicato. Lunedì sera comunque, verrà dato il responso: qualora Edoardo dovesse salutare l’Isola dei Famosi, sarebbe una perdita importante. Il fratello di Guendalina è infatti uno dei concorrenti più amati di questa edizione, che fin dal primo giorno ha conquistato il cuore del pubblico.

Infortunio per Edoardo Tavassi

Il problema di Edoardo Tavassi al ginocchio è conseguente ad un infortunio. Non si tratta dunque di un problema di salute sorto per la fatica e la mancanza di cibo ma bensì per una botta. A svelare per prima le condizioni di Edoardo era stata Estefania Bernal, che in confessionale aveva raccontato: “Mentre Luca stava andando a prendere la teglia col pollo, ho visto lui che stava piangendo perché si era fatto malissimo!”.

Nelle immagini mostrate dalla regia, Edoardo Tavassi era seduto a terra mentre piangeva per il dolore provato al ginocchio. La brutta botta ha portato il naufrago a cadere a terra dopo qualche passo, fino a farlo scoppiare in lacrime. L’infortunio del fratello di Guendalina dovrebbe essere molto grave, visto che dopo alcuni giorni le sue condizioni non sono ancora migliorate. Edoardo è stato immediatamente portato in infermeria e successivamente portato via dall’isola in barca per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale. L’addio, comunque, sembra ormai quasi certo, nonostante gli autori vorrebbero tenerlo in ogni modo.

