Carmen Di Pietro/ Nicolas la smaschera prima della finale? Gesto sorprende Mercedesz

Carmen Di Pietro ‘smascherata’ da Nicolas Vaporidis?

Dopo quasi cento giorni di sofferenze, fame, lacrime, Carmen Di Pietro è arrivata ad un passo dal traguardo. L’approdo in finale all’Isola dei Famosi 2022 per la dirompente showgirl ha rappresentato il coronamento di un percorso non semplice, partito insieme al figlio Alessandro Iannoni e poi proseguito più o meno in solitaria, almeno fino alla decisione del figlio di ritirarsi. La Di Pietro rappresenta insieme a Nicolas Vaporidis una delle naufraghe preferite alla vittoria finale anche se secondo il popolo social, vero “giudice” del programma, tra i due ci sarebbe una differenza abissale.

Maria Laura De Vitis rivela un segreto a Carmen Di Pietro/ "Ale mi ha detto..."

Se, infatti, il noto attore è riuscito ad imporsi nel corso della sua permanenza in Honduras grazie al carattere forte, Carmen Di Pietro anche in questa occasione avrebbe fatto prevalere il personaggio più che la persona. Ad esserne convinto è proprio Vaporidis che sarebbe riuscito a “smascherarla” ad un passo dalla finalissima. L'”errore” di Carmen sarebbe stato proprio nella pronuncia, perfettamente corretta, di una parola che avrebbe stupito lo stesso Nicolas. Dopo le numerose gaffe ed il modo di parlare della showgirl che tutti noi abbiamo imparato a conoscere, sentirla pronunciare correttamente “agrodolce” avrebbe provocato in Nicolas qualche tentennamento: che la Di Pietro abbia finora davvero portato avanti solo un personaggio costruito ad arte. Sarà la verità?

Pronostici vincitore Isola dei Famosi 2022/ Il ritiro di Edoardo Tavassi cambia tutto

Mercedesz Henger sorpresa dal gesto di Carmen Di Pietro: “è un trucco?”

A supportare i sospetti di Nicolas Vaporidis su Carmen Di Pietro sarebbero stati anche gli utenti dei social, secondo i quali la mamma di Alessandro Iannoni ad oggi avrebbe davvero fatto ‘buon viso a cattivo gioco’. Ad ogni modo bisogna dare comunque atto a Carmen di essere riuscita nel corso della sua esperienza all’Isola dei Famosi a mettersi sempre in gioco, spinta soprattutto dalla fame. Ad ogni prova vinta – da lei o dai suoi compagni – infatti, equivaleva un pasto assicurato. Era stata la stessa mamma Emma, nel corso della semifinale del reality ad ammettere: “A parte il mangiare, è brava. Vuole sempre mangiare prima lei, anche a casa”.

Vaporidis affronta Carmen Di Pietro all'Isola "Mi sono ricreduto su di te"/ "Ecco cosa non sopporto"

Intanto a poche ore dalla finale Carmen Di Pietro fa preoccupare i suoi fan. In un’Isola caratterizzata da parecchi infortuni, un gesto della showgirl ha destato qualche sospetto. Durante uno degli ultimi pasti la Di Pietro ha ceduto la sua razione di cocco al resto dei naufraghi che, conoscendo la sua fame sono rimasti stupiti. Rivolgendosi a Maria Laura De Vitis ha commentato: “Vuoi il mio cocco? Se ti dico questo è perchè proprio di cocco non ne posso più. E’ un avvenimento, puoi dirlo ad alta voce”, il tutto mentre si metteva le mani sulla pancia. “Non so se è un trucco, ho paura”, ha commentato Mercedesz accettando fi buon grado, “Carmen sono quasi commossa, fatti dare un bacio!”. Un gesto sincero o fa sempre parte delle ‘strategie’ contestate alla showgirl?











© RIPRODUZIONE RISERVATA