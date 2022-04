Carmen Di Pietro, scoppia la prima lite con Alessandro Iannoni/ “Ti devi svegliare prima…”

Carmen Di Pietro perde le staffe con Alessandro Iannoni: “Ti devi svegliare prima…”

Prima lite di famiglia all’Isola dei Famosi. Carmen Di Pietro rimprovera il figlio Alessandro Iannoni di non darsi da fare. Dopo il caso Ilona Staller, presa di mira da Jeremias e Nicolas Vaporidis, ora tocca al figlio di Carmen Di Pietro. Rivolgendosi a Lory Del Santo che raccoglie in mano la sabbia, Carmen le chiede: “Cosa stai facendo?”. Lory Del Santo le risponde: “Preparo l’osservatorio per il riposo pomeridiano”. Carmen Di Pietro però le fa subito notare che sarebbe meglio utilizzare una conchiglia di cocco per raccogliere la sabbia. Lory Del Santo però non è d’accordo: “La conchiglia di cocco è piccola”. Poi aggiunge: “Cosa mi dici oggi Carmen? Ti vedo molto sirenetta”. Carmen Di Pietro risponde: “Mi sono svegliata bene. La sera sto peggio perché mi capita di grattarmi”.

Interviene allora Alessandro che in modo ironico le dice: “Sei un parmigiano che ti grattuggi?”. Carmen Di Pietro gli lancia un asciugamano addosso e risponde divertita: “Stai sempre dietro l’angolo. Vai a raccogliere qualche pesciolino”. Alessandro però spiega alla madre che non vuole andare e Carmen si arrabbia: “Io sono andata a prendere i conchiglioni sugli scogli. Tu invece che hai fatto?”. Alessandro dice di essere andato in compagnia di Jeremias a raccogliere un po’ di cocco. Carmen Di Pietro ha sottolineato il fatto che Alessandro si sveglia troppo tardi: “Ti devi svegliare prima la mattina”. Alessandro la rimprovera: “Se mi vuoi svegliare prima fallo senza togliermi il sacco da sotto”. “Ti sveglio con un bacetto, allora”, dice ironicamente Carmen. Lory Del Santo interviene poi in difesa di Alessandro.

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni attaccati dagli altri naufraghi

La naufraga Carmen di Pietro ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi con suo figlio Alessandro, ma sin dall’inizio sono esplose molte antipatie durante questa stagione. A sole due settimane dall’inizio del reality infatti Carmen è finita nella bufera poiché accusata dagli altri compagni di non essere collaborativa nelle faccende e nei lavori necessari a Playa Accoppiada. Accusati di essere egoisti, soprattutto da parte di Jeremias, madre e figlio sono stati rifiutati dai loro stessi compagni. Anche Laura, la moglie di Clemente Russo, si è scagliata contro Carmen, nei confronti della quale non nutre molta simpatia. Molti naufraghi sono andati contro Carmen, che ha collezionato in poche settimane critiche e nomination a causa del suo comportamento e del suo individualismo. La showgirl viene infatti accusata dal gruppo di occuparsi solo dei suoi interessi e quelli di suo figlio, senza preoccuparsi delle necessità di tutti i naufraghi.

Il pubblico da casa non ha avuto dubbi, si è schierato a favore di Carmen e suo figlio, eliminando al televoto Clemente e sua moglie, finiti poi in un’altra spiaggia per i singoli. Nell’ultima puntata appena andata in onda la prova ricompensa lascerà Carmen desolata, infatti i naufraghi perdono e non avranno come premio la lasagna. Ma il pubblico a parte discussioni, litigi e pianti ha dimostrato di apprezzare la coppia formata da Carme e suo figlio Alessandro Iannoni, che ha dimostrato di avere un solido rapporto con sua madre. Nelle prossime puntate non mancheranno sicuramente altri scontri con i compagni, ma anche nuove prove e avventure per cercare di superare se stessi. Nel frattempo per scoprire cosa avviene sull’Isola potete seguire le dirette sui social ufficiali dall’Honduras. Cosa ci dobbiamo aspettare da Carmen? Il pubblico la ama e vuole vederla sull’Isola in tutta la sua autenticità e spontaneità.











