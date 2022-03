Laura Maddaloni alza la voce con Carmen Di Pietro e Alessandro/ “Non si dorme ma…”

Laura Maddaloni perde la testa con Carmen di Pietro e Alessandro: “Vi dovete…”

Laura Maddaloni ha rimproverato Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. All’Isola dei Famosi 2022 il maltempo ha messo in difficoltà i concorrenti e le critiche hanno riacceso gli animi. Alcuni naufraghi hanno iniziato a lamentarsi del comportamento di Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro. Roberta Morise ha infatti spiegato che la pioggia ha messo in condizione i naufraghi di dover stare insieme e la convivenza non è stata delle più semplici: “Questa è stata una notte molto complicata perché all’inizio ha iniziato a piovere e sono cominciate le discussioni”. Laura Maddaloni è stata la prima a sbottare: “Ci stiamo inzuppando”. Jeremias Rodriguez allora ha risposto: “Ci stiamo bagnando ma a qualcuno non gliene frega niente”. L’allusione era ovviamente a Carmen Di Pietro e al figlio che si erano stesi a terra per dormire. Laura Maddaloni ha urlato contro Carmen e Alessandro: “Ci dobbiamo sedere tutti. Non si dorme, si sta seduti. Uno deve alzare la voce, un brutto atteggiamento”.

Carmen Di Pietro eliminata?/ Laura Maddaloni e Jeremias Rodriguez cercano di farle terra bruciata attorno...

Anche gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 hanno condiviso l’atteggiamento di Laura sottolineando come Carmen e il figlio non abbiano uno spirito di gruppo. Alessandro però non l’ha mandata a dire: “Abbiamo avuto la conferma che ormai il gruppo è contro la nostra coppia”. Carmen non ha digerito il comportamento di Laura Maddaloni: “Ho avuto paura di Laura, non me l’aspettavo. Si è alzata come una furia. E poi sempre contro Alessandro”. I naufraghi si sono ormai coalizzati contro Carmen Di Pietro e Alessandro. In realtà potrebbe essere una strategia per eliminarli considerando che al momento sono una delle coppie più favorite e amate dal pubblico.

Jeremias Rodriguez vs Carmen Di Pietro “Non vi vogliamo”/ “Non siete altruisti!”

Laura Maddaloni attacca Carmen Di Pietro: “Manca di rispetto…”

Laura Maddaloni nella terza puntata dell’Isola del Famosi 2022 si è resa protagonista di una accesa lite, che l’ha vista confrontarsi con Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. L’ex judoka ha accusato la coppia di non fare nulla e beneficiare degli sforzi degli altri. Nei giorni scorsi i naufraghi sono stati impegnati nella costruzione della capanna, poi a causa di un violento nubifragio sono stati costretti a lasciare la Palapa. I dissapori sono nati perché i quattro naufraghi che hanno realizzato il riparo alla fine hanno dormito fuori. Carmen tirata in causa si è difesa replicando che sono stati concordati i turni, ma nessuno è venuta a svegliarla e ha continuato a dormire al riparo. Luxuria in studio ha attaccato Laura dicendo che la sua è solo una tattica per mettere in cattiva luce di altri isolani: “Se si decide che qualcuno deve soggiornare all’interno della capanna, perché poi recriminare?” ha replicato. La Maddaloni si è resa protagonista anche della prova ricompensa dove insieme ai Rodriguez e ai Leader ha recuperato degli oggetti, legata a degli elastici. Ogni “palo” recuperato conteneva un regalo, alla fine i naufraghi si sono aggiudicati tutti i premi: maschera, machete, olio, sale e corda. Nella sfida tra Accopiadi e Sgamadi, la coppia Russo si è confrontata al tiro della fune con la coppia Floriana-Antonio. I Russo hanno vinto la prima prova, il secondo confronto lo hanno disputato con Marco-Jovana e si sono aggiudicati la pizza che hanno diviso con gli altri naufragi di Playa Accopiada. Floriana si è lamentata perché il duello è stato impari, visto che Clemente con la sua statura fa per due, avrebbe preferito gareggiare alla pari con Laura.

Laura Maddaloni attacca Nicolas Vaporidis: "É un debole"/ All'Isola dei Famosi 2022…

La coppia Clemente Russo e Laura Maddaloni sta dimostrando di essere forte, sono atleti e hanno il fisico allenato alla resistenza, particolare che manca a parecchi isolani. I Leader dell’Isola dei Famosi 2022 questa settimana hanno scelto proprio loro di mandare al televoto perché li considerano forti e visto che la coppia Carmen-Alessandro piace al pubblico, potrebbe essere l’occasione buona per fare fuori gli avversari. In verità la Maddaloni sta penalizzando molto il marito, il suo comportamento da “superiore” non piace al pubblico, ha poca empatia ed è troppo competitiva. Qualcuno li ha soprannominati la coppia “Big Jim e Barbie”. Nella prossima puntata in molti vorrebbero vedere i coniugi Russo lasciare la Palapa, soprattutto Laura, purtroppo non piace per i suoi atteggiamenti, c’è chi la trova pesante e chi la considera una persona con manie di protagonismo che pur di emergere mette in cattiva luce gli altri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA