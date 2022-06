Carmen Di Pietro/ “So leggere la mano sin da piccola, Luca Daffrè? Vivrà poco ma…”

Carmen Di Pietro, il ‘gioco’ con Luca Daffrè infastidisce il figlio Alessandro

Nella passata puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda lunedì 13 giugno, le quattro donne rimaste in gara hanno scelto chi non mandare in finale. Carmen Di Pietro ha superato il turno ed è stata ammessa al gioco per decretare il primo finalista. Nonostante l’impegno, la showgirl non è riuscita a resistere appesa sul “letto inclinato” lasciandosi sfumare l’opportunità di giocarsi la finale. Durante la settimana Carmen ha manifestato interesse per Luca Daffrè e come ha riferito le si è “increppato” il cervello. Il figlio Alessandro Iannoni dallo studio le ha fatto notare che non è riuscita a resistere di fronte al cervo del Daffrè tatuato sul petto.

Carmen Di Pietro è stata chiamata poi a superare una prova: riconoscere le mani di Luca, tra quelle del modello, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi mentre le facevano un massaggio. La showgirl ha superato il test e con il Daffrè ha potuto gustare i Mikado. Alla finale hanno concorso tre naufraghi, Carmen è stata scelta dagli altri isolani, attraverso una catena in negativo: “Chi non merita la finale”. La Di Pietro ha messo d’accordo tutti i suoi compagni che le hanno dato la possibilità di partecipare al televoto flash per la scelta del primo finalista, insieme a Mercedesz e Nicolas. Purtroppo per Carmen il televoto ha dato esito negativo ma in compenso è riuscita ad aggiudicarsi la prova leader e ha mandato al televoto Mercedesz.

Carmen Di Pietro davvero dispiaciuta per Edoardo Tavassi?

Carmen Di Pietro ha giocato in questi giorni con Luca Daffrè trattandolo come se fosse il suo toy boy, poi ha visto che il modello si è avvicinato a Maria Laura e ha smesso di recitare la commedia. La Di Pietro però ci ha voluto vedere chiaro e dopo aver fatto notare all’ex di Brosio di essersi dimenticata presto di suo figlio Alessandro, le ha chiesto se è nato qualcosa di serio con Luca. La ragazza è stata evasiva, allora Carmen ha chiesto a Estefania di essere sua complice e di sedurre Luca, non seriamente, per mettere alla prova il reale interesse del ragazzo nei confronti della De Vitis.

Il pubblico ha notato che Carmen Di Pietro è dimagrita meno degli altri. Un motivo c’è: La Di Pietro ha vinto molte prove ricompensa e ha avuto modo di mangiare più spesso. Non è la preferita dei follower perché a loro dire sa solo parlare e ordinare agli altri cosa fare, si lamenta sempre per la fame e quando c’è qualcosa da ingerire è la prima a tuffarsi. È dispiaciuta per l’assenza di Edoardo Tavassi, verso il quale si sente in colpa, ma il pubblico ci crede poco, perché mentre il naufrago si allontanava con la barca per essere portato in infermeria, lei era l’unica che si strafogava la ricompensa. Questo comportamento non è stato apprezzato e chissà se in puntata Ilary Blasi vorrà approfondire l’argomento, visto che la Di Pietro di fronte al cibo non guarda in faccia a nessuno.

Carmen Di Pietro legge la mano ai naufraghi

Carmen Di Pietro ha ormai deciso di dire basta al toy boy e di prendere seriamente le ultime battute dell’Isola dei Famosi, che si avvicina sempre più a grandi passi verso la finale. Se nelle passate ore è stata travolta dai sensi di colpa nei confronti di Edoardo Tavassi, sentendosi responsabile del suo recente infortunio, proprio al fratello di Guendalina ha confidato sin dal primo giorno dell’Isola di essere in realtà un oracolo. “So leggere le mani molto bene”, ha svelato. “E’ un dono sin da piccolina che me lo porto dietro e ovviamente lo faccio con divertimento perché come professione non potrei mai farlo perché non sarei credibile”, ha spiegato la showgirl.

A dimostrazione delle sue ‘doti’, Carmen Di Pietro si è dilettata a leggere, non a caso, proprio la mano di Daffrè: “Intanto non è buono il taglietto sul pollice, vuol dire che campi poco, intorno ai 65 anni… Quest’altra linea è invece molto lunga e vuol dire che avrai 5 figli. I soldi? Non li farai. Amore? Sarà molto intenso ma la situazione vi dividerà”. Anche la lettura della mano degli altri compagni di avventura però non è stata particolarmente positiva: “Ma non dai mai una bella notizia!”, ha protestato Edoardo.











