Carmen, Estefania e Maria Laura infrangono regolamento all’Isola/ Duro provvedimento: è caos tra i naufraghi!

Carmen, Estefania e Maria Laura punite all’Isola dei Famosi: regolamento infranto!

Arriva un provvedimento disciplinare all’Isola dei Famosi 2022. Ieri Maria Laura De Vitis, Carmen Di Pietro ed Estefania Bernal hanno mangiato un pezzo di una pizza data in ricompensa ad alcuni naufraghi. Le tre donne non avrebbero però dovuto mangiare, motivo per il quale è oggi arrivato il playa un messaggio contenente una punizione non per loro tre ma per tutti i naufraghi.

Guendalina Tavassi anticipa il vincitore de L'isola dei Famosi/ "Ha dato quel tocco di magia..."

“Lo spirito dell’Isola vede tutto. – esordisce il comunicato letto proprio dalla De Vitis ai compagni – Nel corso della puntata di ieri, contravvenendo alle regole del gioco, Maria Laura, Estefania e Carmen hanno consumato la ricompensa nonostante avessero perso la sfida. Quindi lo spirito dell’Isola ha stabilito che resisterete tutti senza fuoco per le prossime 24 ore.” Parole che lasciano sbigottiti i naufraghi, soprattutto coloro che con il provvedimento ben poco c’entrano.

Maria Laura De Vitis "Mi piace Luca Daffrè"/ Confessione all'Isola: "È il mio tipo!"

Caos all’Isola dei Famosi: regolamento infranto e polemiche

“Chiedo scusa al gruppo se ho infranto la regola.”; ammette subito Maria Laura De Vitis seguita da Estefania e Carmen. Tuttavia poco dopo, in confessionale, Maria Laura dichiara: “Sinceramente non mi sento una colpevole perché il mio mangiare un pezzettino di pizza è stato dettato dalla fame. Ma non è assolutamente colpa di chi me l’ha ceduta, perché penso sia stato un gesto da galantuomini”.

I pezzi di pizza sono stati infatti donati da Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e Luca Daffrè che, in separata sede, si dicono contenti di averlo fatto: “Sono fiero di essere punito se è per questo, non sono pentito e non mi tocco minimamente, anzi lo rifaccio”, ammette infatti il fratello di Guendalina.

Edoardo Tavassi irriconoscibile "sembro Nicolas Vaporidis"/ "Colpa" di Carmen Di Pietro ma Mercedesz invece..

© RIPRODUZIONE RISERVATA