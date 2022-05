Carmen, Estefania e Marialaura squalificate dall’Isola dei Famosi 2022?/ Infranto…

Carmen Di Pietro, Estefania e Marialaura De Vitis rischiano la squalifica all’Isola dei Famosi 2022

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena all’Isola dei Famosi 2022 per un gesto fatto da Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis la cui permanenza in Honduras potrebbe essere a rischio a causa della violazione del regolamento. Le tre naufraghe avrebbero violato il regolamento e potrebbero incorrere in un provvedimento disciplinare. A svelare tutto è stato Alvin che, nel corso del daytime del 31 maggio durante il quale Lory Del Santo si è lasciata andare ad un amaro sfogo nei confronti degli altri naufraghi, ha raccontato cos’è successo subito dopo la prova ricompensa.

Come in ogni puntata, anche nel corso della ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, i naufraghi hanno avuto la possibilità di vincere del cibo. Un momento che tutti i concorrenti del reality aspettano con ansia.

Il gesto di Carmen, Estefania e Marialaura

Ma cosa hanno fatto Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis sull’Isola dei Famosi 2022? Come ha spiegato Alvin, le tre concorrenti hanno mangiato di nascosto una parte del cibo di ricompensa, cosa non ammessa dal regolamento del reality. L’accaduto ha scatenato la reazione del web che chiede un provvedimento disciplinare nei confronti delle tre naufraghe.

Difficile pensare ad una squalifica per tre naufraghe e che sono importanti per le dinamiche del reality. Tuttavia potrebbe arrivare un provvedimento nei confronti delle tre naufraghe che potrebbe essere anche una nomination d’ufficio. Andrà davvero così? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata.

