Carmen, Federico lascia Ale per la tentatrice di Temptation Island 2023?/ Gli indizi

Carmen e Federico stanno insieme dopo Temptation Island 2023?

Carmen è la tentatrice di Temptation Island 2023 che ha conquistato Federico, il fidanzato di Ale. Durante la terza puntata del reality show dei sentimenti abbiamo assistito allo scioglimento quasi certo di una delle coppie protagoniste di questa edizione. Ale, dopo essersi avvicinata al tentatore Lollo, ha deciso di richiedere un falò di confronto anticipato per chiarire la sua storia con il fidanzato Federico. Una richiesta che è arrivata dopo le parole pronunciate da Federico che, confrontandosi con gli altri ragazzi, ha ammesso di non provare più nulla per lei, ma anche di essere incuriosito da una tentatrice. La single in questione è l’affascinante Carmen, per la quale Federico pare avere preso una vera e propria cotta, al punto di decidere di rifiutare il falò di confronto con la fidanzata.

Un interesse che sembrerebbe condiviso anche da parte della tentatrice Carmen, che sta trascorrendo sempre più tempo in compagnia di Federico. I filmati mostrati nel pinnettu alla fidanzata Ale l’hanno fatta imbestialire a tal punto che la ragazza ha definito la single una “stron*a!”. Le parole di Ale sono diventate di dominio pubblico dopo la messa in onda della puntata con la single e gli altri ragazzi che hanno commentato sui social.

Federico lascia Ale a Temptation Island 2023 per la single Carmen?

L’ultima puntata di Temptation Island 2023 ha mostrato chiaramente la frattura esistente nella coppia formata da Ale e Federico. Oramai entrambi si considerano single: lei amoreggia e flirta con il bel tentatore Lollo, mentre lui è sempre più preso dalla single tentatrice Carmen. È ciò che probabilmente continueremo a vedere nel corso della quarta puntata, in onda oggi 17 luglio su Canale 5. L’intenzione di Federico sembra essere quella di accertarsi che anche la bella Carmen condivida il suo stesso interesse ad approfondire la loro conoscenza, magari continuandola anche dopo il programma. Un sentimento che sembra allontanare ogni minima speranza di una riappacificazione con Ale. Ma Carmen è davvero presa da Federico o gli sta vicino ai fini del programma? Un sospetto, questo, che inevitabilmente aleggia nel pubblico di Temptation Island.

