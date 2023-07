Temptation Island 2023, “penali severissime” per le coppie/ Perché Manu e Isabella non possono vedersi

Temptation Island 2023, “penali severissime” per le coppie: il retroscena

La prima coppia di Temptation Island 2023 ad abbandonare il programma è stata quella composta da Isabella e Manu. I due hanno deciso di uscire insieme dalla trasmissione dopo che la ragazza ha chiesto un falò di confronto, in seguito alle dichiarazioni del fidanzato sul suo conto. Ma come si sono evolute le cose tra di loro? Al momento vige il silenzio assoluto, anche perché si scopre che, quando una coppia esce dal programma, non può in alcun modo farsi vedere insieme in pubblico sino alla fine della messa in onda.

Un retroscena rivelato dal padre di Manu che, al settimanale DiPiùTv, ha spiegato: “Mio figlio non la può vedere fino a quando il programma è in onda. Hanno penali severissime. Si ritroveranno a Roma per la puntata finale. Si amano, mi auguro che trovino il loro equilibrio e che mi rendano presto nonno. Sono di due mondi diversi, ma Isabella deve capire che fare il tranviere significa uno stipendio sicuro. Al giorno d’oggi è una rarità preziosa“.

Manu dopo Temptation Island 2023: “In futuro, nello spettacolo…“

Anche Manu è intervenuto nel corso dell’intervista, spiegando che Temptation Island 2023 è stata un’esperienza molto importante anche per rivalutare le proprie ambizioni future. E, chi lo sa, portarlo ad avvicinarsi ancor di più al mondo dello spettacolo e della tv: “Non sono un’ipocrita e le dico la verità: non ho fatto Temptation Island solo per fare un’esperienza. Non ho mai mandato candidature in TV in vita mia, era la prima volta. Io e Isabella ci abbiamo provato quasi scherzando, e non si sa come siamo arrivati a fare il programma. Però, ripeto, non sono un ipocrita. In futuro, nello spettacolo, spero di fare qualcosina che possa aiutarmi a stare un po’ meglio“.

Ha poi rivelato di aver ricevuto tanto affetto dal pubblico, ma anche numerose critiche: “Per ora va bene così: ho il mio lavoro e un po’ di popolarità in più. Per strada mi riconoscono. Ricevo complimenti e anche qualche insulto. Su Internet, per esempio, c’è chi mi dice “bravo” e anche chi mi scrive frasi irripetibili. Alcuni mi hanno scritto che dovrei andare dallo psicologo. Non ci sarebbe niente di male se decidessi di andarci e non me ne vergognerei. Detto questo, non penso di doverci andare perché ho partecipato a Temptation Island”.











