Carmen Russo e la crisi con Enzo Paolo Turchi

La crisi tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, per giorni, ha tenuto con il fiato sospeso non solo il pubblico del Grande fratello 2024 ma tutti gli italiani che hanno seguito, passo dopo passo, la riconciliazione tra i due. A parlare di ciò che è accaduto con Enzo Paolo è stata la stessa Carmen Russo. Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, la showgirl ha parlato del suo amore per Enzo Paolo Turchi raccontando anche cos’è successo effettivamente durante i giorni in cui si parlava di crisi.

Carmen Russo: "Ultima volta che ho fatto l'amore con Enzo Paolo Turchi? 2 sere fa"/ Choc al GF, lui conferma!

“Enzo Paolo è un uomo fragile e nella Casa del GF ha avuto un momento di tristezza. Pensava che io lo volessi tradire, ma non ho mai pensato a un altro uomo. Appena ho capito che Enzo Paolo cominciava a fare brutti pensieri, che si stava facendo prendere dalla nostalgia di nostra figlia Maria sono entrata anche io nella casa“, ha detto. “Abbiamo fatto l’amore. Ci siamo ritrovati, abbracciati e amati”, ha aggiunto.

Carmen Russo: "Tradire Enzo Paolo Turchi? Vede cose che non esistono!"/ "Se sono qui è grazie a lui"

Carmen Russo e la smentita su Stefano De Martino

Insieme da 42 anni, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno affrontato tutto insieme facendo innamorare della loro storia il pubblico. Dopo le dichiarazioni di Enzo Paolo al Grande Fratello 2024, sono state tante le ipotesi sui motivi della crisi. Ai microfoni di Monica Setta, così, la showgirl smentisce tutte le voci circolate sulla coppia.

“Anche io ho letto di tutto, perfino di un mio feeling per Stefano De Martino, che è un conduttore bravissimo e molto giovane. Non ho mai preso con lui nemmeno un caffè. Da 42 anni il mio grande amore è solo Enzo Paolo”, ha detto la showgirl smentendo tutto e ribadendo il suo amore per Enzo Paolo che, dopo aver trascorso una settimana con lei nella casa del Grande Fratello, ha ritrovato la serenità per continuare l’avventura.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi: si lasciano?/ Corre il gossip, lui preoccupato: lei fa chiarezza