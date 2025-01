Carmen Russo e la figlia Maria sono tra le protagoniste della puntata speciale di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin. Un’occasione speciale per la showgirl che ha presentato al grande pubblico la figlia tanto voluta e desiderata: “allora al grande pubblico di Verissimo e a Silvia Toffanin ho il piacere di presentare Maria”. La gioia più grande di Carmen Russo è la figlia nata dall’amore con Enzo Paolo Turchi che negli studi di Verissimo ha dichiarato: “è la miglior mamma del mondo, sono i genitori più bravi e belli del mondo”. Carmen Russo: “lei è veramente tutto e poi è una bambina che è sempre all’altezza di tutto. A scuola porta otto e nove, dei voti bellissimi. A volte fa qualche assenza perchè magari sta con noi e invece si rimette subito alla pari”.

Mercedesz Henger, chi è il fidanzato Alessio Salata / La differenza di età non incide: un gesto lo dimostra

Tra le passioni della piccola Maria c’è il calcio, mentre niente da fare per la danza con la ballerina che non perde le speranze “ci spero sempre!”, ma niente da fare! “Preferisce altre cose, ma rispettiamo” – dice la Russo.

Carmen Russo e la figlia Maria, il messaggio ad Enzo Paolo Turchi: “Sei il migliore papà del mondo”

Poi Carmen Russo e la figlia Maria hanno voluto inviare un messaggio ad Enzo Paolo Turchi che si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico durante la partecipazione al reality show Grande Fratello. “Sei il migliore papà del mondo, hai passato due mesi con grande onestà e sei bravissimo” – ha detto la piccola Maria che è legatissima al papà che ha voluto abbandonare la casa proprio per stare accanto a lei.

Helena Prestes rientra in casa dopo l'isolamento al Grande Fratello/ Subito lite con Mariavittoria: "Falsa"

Poi è stata la volta di Carmen Russo che ha detto al marito Enzo Paolo: “lo ringrazio perchè in questi due mesi ho avuto la possibilità ed opportunità di stare 24h su 24 solo io e Maria, cosa che non poteva accadermi perché quando ci sei tu Maria è per te. Ho vissuto quei due mesi fantastici, io e la nostra principessa”.