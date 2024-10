Carmen Russo ammette: “Io e Enzo Paolo Turchi abbiamo mandato un segnale a tante donne”

Da qualche anno Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono diventati genitori della meravigliosa Maria, la figlia per la quale il celebre ballerino e coreografo ha minacciato l’addio alla casa del Grande Fratello 2024. L’ingresso della moglie Carmen Russo potrebbe aver giocato un ruolo chiave per la permanenza di Enzo Paolo Turchi, e la showgirl, in una intervista concessa tra le colonne di Chi, ha svelato quanto sia stato importante per lei la figlia: “Avere una figlia a 53 anni ha attirato critiche, ma ha aiutato tante donne a riprovarci” ha ammesso Carmen Russo mandando un ulteriore messaggio di speranza.

Riguardo a Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo si è soffermata sulle belle cose apprezzate nella casa del Grande Fratello: “Io e lui ci compensiamo, Enzo è molto forte nel suo lavoro e basta vedere quello che ha fatto fare ai ragazzi nella Casa, ha le idee chiare e dei valori, segue un mondo che gli dà delle certezze” ha spiegato la showgirl e ballerina ora entrata nella casa più spiata d’Italia per qualche giorno come ospite.

Carmen Russo rivela sulla figlia Maria: “Ci abbiamo provato per nove anni”

Sempre tra le colonne di Chi di Alfonso Signorini, Carmen Russo si è espressa sulla figlia Maria, nata dall’amore con Enzo Paolo Turchi, un frutto della vita venuto al mondo dopo nove lunghi anni di tentativi, come svelato dalla stessa showgirl: “I figli non si devono programmare, ci abbiamo provato per tanti anni e non è andata bene, poi abbiamo scoperto che era un problema meccanico” ha ricordato Carmen Russo che è poi rimasta incinta quando aveva 53 anni.

Riguardo al marito Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo ha poi svelato come la sua esperienza di due anni fa al Grande Fratello abbia contribuito a legare ancora di più il marito alla figlia Maria, e proprio questo è uno dei tarli nella mente del ballerino, che spesso si fa assalire dalla malinconia e voglia di fare ritorno a casa.

