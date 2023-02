Carmen Russo e Pamela Prati, lite in diretta al GF Vip/ “Non rompermi le paillettes”

Carmen Russo contro Pamela Prati al Grande Fratello vip 2022

La 34esima puntata del Grande Fratello vip 2022 si è conclusa, come sempre, con una coreografia di Carmen Russo. La showgirl che, nella scorsa edizione del reality è stata una grande protagonista, regala un momento danzante al pubblico di canale 5 coinvolgendo anche gli ex vipponi dell’edizione attualmente in onda. Spesso, protagonista delle coreografie di Carmen Russo è Pamela Prati sulla quale la Russo ha avuto qualcosa da ridire al termine della puntata in onda ieri sera.

“Se dopo farò un balletto pazzesco con Pamela? Sì, si balla al GF Vip Night, ma vorrei dire anche altro. Alfonso, sai che io ho una grande pazienza e sopporto tanto, ma non l’impossibile, però poi arrivo a un certo punto che devo parlare. Pamela sai che io ti voglio bene e ti stimo, poi è tanto che ci conosciamo, ma devo chiederti una cosa. Ascoltami però Pamela. Alfonso, io la convoco, la chiamo per fare le prove al mattino alle 11 e lei mi dice ‘no amore, io dopo le 15:00 perché prima non connetto’. Però cara la mia Pamela, tutte le dive quando lavorano si svegliano presto. Quindi lascia perdere le piume e le colazioni. Vieni a fare le prove con noi, perché qui ci siamo tutti. Alfonso lei si presenta un po’ dopo””, le parole di Carmen che hanno scatenato la reazione della Prati.

Pamela Prati replica a Carmen Russo

Di fronte alle parole di Carmen Russo che l’ha accusata di non presentarsi in tempo alle prove, Pamela Prati ha sbottato in diretta. “E menomale che mi vuole bene lei. La sua premessa devo dire che è stupenda. le dive si svegliano presto? No! Non è vero. Ma poi io sono venuta a fare le prove. Alfo lei se lo sta inventando, io stamani ero qui. Lei mente sapendo di mentire“, si è difesa Pamela mentre Carmen ha ribadito la propria posizione affermando di non dire affatto bugie.

Tra le due showgirl c’è stato un botta e risposta durissimo che si è concluso con la Prati che ha detto: “No amore io sono sempre connessa! Quindi cara Carmencita non mi devi rompere le pailettes. Godiamoci il successo“.

