Grande Fratello Vip 2022, 34a puntata/ Diretta e nomination: sorpresa per Giaele De Donà

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta 34esima puntata 16 febbraio

Secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 2022 che torna in onda oggi, giovedì 16 febbraio. Alle 21.30, al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia, canale 5 trasmette la 34esima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. In casa, i rapporti continuano ad essere ancora molto tesi e non manca la presenza di gruppi con la casa letteralmente spaccata in due. Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, metterà i concorrenti, anche questa sera, di fronte a filmati inediti e confessionali scomodi che potrebbe dare vita a nuove dinamiche.

Al centro della puntata, come sempre, ci sarà il televoto che, questa sera, darà una risposta importante sulle simpatie del pubblico. Al televoto per il preferito ci sono, infatti, quattro protagonisti indiscusse del GF Vip ovvero Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Dai sondaggi, sembra che a contendersi il titolo di preferito del pubblico che regala l’immunità per le prossime nomination siano le tre donne. La preferita, dunque, sarà una tra Antonella, Nikita e Oriana?

Sorpresa per Giaele De Donà e la verità su Attilio Romita al Grande Fratello vip 2022

Dopo aver ricevuto la lettera dal marito Bradford Beck con cui è stata rimproverata di non aver rispettato il loro matrimonio, questa sera, Giaele De Donà riceverà una visita inaspettata. Negli scorsi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2022, dopo aver riletto la lettera, Giaele si è lasciata andare ad un amaro sfogo ammettendo di non essersi affatto comportata male nell’ultimo periodo e di aver totalmente rispettato il matrimonio lanciando, poi, una frecciatina al marito, reo di non essere mai andato a trovarla in cinque mesi. Questa sera, dunque, Bradford arriverà a sorpresa nella casa per un confronto con la moglie?

Spazio, poi, ad Attilio Romita. Il giornalista è stata eliminato nella scorsa puntata e tutti si chiedono cosa sia accaduto con la compagna Mimma che, dopo aver visto il suo rapporto con Sarah Altobello, gli aveva fatto intuire di aver bisogno di una pausa. Cosa sarà accaduto dopo la sua eliminazione?

Il punto sulle coppie: Edoardo e Antonella, Oriana e Daniele, Luca e Ivana, Nikita e Mattia

Spazio poi al Grande Fratello Vip 2022 all’amore e alle coppie presenti nella casa. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno trascorso un San Valentino molto difficile. Dopo l’ennesima discussione, al culmine della rabbia, Edoardo ha lasciato Antonella per poi tornare sui suoi passi nel cuore della notte. Lontano da Antonella, Edoardo ha capito di non riuscire a stare senza di lei, ma la Fiordelisi, prima di tuffarsi nuovamente a capofitto nella relazione, ha chiesto al fidanzato di procedere piano e, soprattutto, di parlare di più per capire cosa devono risolvere. “Io voglio far funzionare questa relazione”, ha spiegato Antonella trovando l’approvazione di Edoardo che, per la prima volta, le ha parlato a cuore aperto rivelandole tutto ciò che gli fa male dei suoi atteggiamenti. Signorini, questa sera, proverà a capire nuovamente cosa c’è che non va nel loro rapporto.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 2022 sarà dato spazio anche ad Oriana Maezoli e Daniele Dal Moro che, pare, abbiano trovato un equilibrio. Oltre a baci, coccole e abbracci vari, sembra che i due abbiano avuto anche un’intimità più importante. Come procede, invece, tra gli ex Luca Onestini e Ivana Mrazova, Nikita Pelizon e Matteo Diamante. Tra le due coppie di ex ci sarà il tanto, atteso ritorno di fiamma? Come sempre vi ricordiamo che potete seguire la puntata in diretta streaming su Mediaset Infinity.











