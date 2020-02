Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ “Maria ha cambiato la nostra vita” (Domenica Live)

Carmen Russo e la famiglia al completo tornano questo pomeriggio da Barbara d’Urso, ospiti di una nuova puntata di Domenica Live ricca di emozioni. A confermarlo è stata la stessa ballerina e showgirl tramite il suo profilo Instagram: “Oggi a Domenica In con tante sorprese”, ha annunciato. Con lei ci sarà anche il marito Enzo Paolo Turchi e la piccola figlia Maria. Carmen ed Enzo Paolo rappresentano una delle coppie tra le più amate del piccolo schermo. Dopo molti anni insieme, finalmente di recente e non più giovanissimi hanno potuto condividere la gioia di essere genitori della bellissima Maria, che oggi ha 7 anni e che ha contribuito a rendere la loro una vera e propria famiglia. Di recente, Carmen Russo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo in cui ha parlato proprio del legame molto forte con il marito, dal quale si è separata solo in una occasione (professionale), ovvero durante l’esperienza all’Isola dei Famosi: “E’ stata proprio la Ventura a dividerci per la prima volta nel 2003, quando ho partecipato come concorrente alla prima edizione del reality… Non c’eravamo mai divisi prima… Ma quella separazione forzata ha ancora di più unito il nostro amore…”, ha commentato.

CARMEN RUSSO ED ENZO PAOLO TURCHI: LA LORO BELLISSIMA FAMIGLIA

Professionalmente parlando Carmen Russo tra le pagine del medesimo settimanale ha anche svelato di essere stata contattata per partecipare alla versione spagnola del Grande Fratello Vip ma di aver rifiutato. “Ce l’avevano proposto, ma abbiamo detto no… Ci volevano come coppia e stare lontani per mesi da Maria sarebbe stato davvero impensabile…”, ha spiegato. Tuttavia proprio in coppia con il marito Enzo Paolo Turchi, Carmen ha anche spiegato di stare lavorando a nuovi progetti televisivi insieme che però al momento restano top secret: “preferiamo al momento non dire molto di più…”, si è limitata a dire. Nei giorni scorsi, la coppia insieme all’amata figlia Maria sono partiti per l’Africa in vista di un meritato momento di riposo: “Abbiamo voluto far conoscere l’Africa a nostra figlia perchè è giusto che si accorga che ci sono tanti bambini che fanno una vita diversa…”, ha spiegato la madre. E sul rapporto con il marito ha proseguito: “Abbiamo la consapevolezza di aver creato qualcosa di bello e cerchiamo di proteggere la famiglia. Lui per me è una figura fondamentale, mi dà la carica e l’energia di cui ho bisogno per affrontare la vita di ogni giorno: non metterei mai a rischio la nostra unione. La nascita di Maria ci ha cambiato la vita e fatto tornare indietro di vent’anni. Nostra figlia è l’elisir di giovinezza ed essere genitori è in assoluto la più bella esperienza da vivere”.

