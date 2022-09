Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono lasciati?/ La verità in un video ironico…

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi rispondono al gossip

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Uniti, innamorati e complici, sono sposati dal 1987 e dal loro amore è nata Maria il cui arrivo ha cambiato la vita di entrambi. La coppia che ha superato anche la prova del Grande Fratello Vip a cui ha partecipato Carmen nella scorsa edizione restando in casa per mesi, nelle scorse settimane, è finita al centro del gossip. Alcune voci di corridoio, infatti, hanno parlato di una presunta crisi tra Enzo Paolo e Carmen. Crisi che, però, non c’è e che ha portato la Russo a smentire in un’intervista.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi?/ La replica al veleno

Oggi, però, Carmen ed Enzo Paolo hanno deciso di smentire il gossip anche con un video pubblicato su Instagram. Sorridente e sereni, mentre sono in auto, i due artisti danno vita ad un simpatico siparietto con cui hanno ufficialmente smentito la crisi esortando i fan a non credere a tutto ciò che leggono.

Il siparietto tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi per smentire la crisi

“Oggi ho avuto una notizia sconvolgente e pensa che mi hanno telefonato e mi hanno scritto tutti”, annuncia Carmen. “Che notizia?”, chiede Enzo Paolo. “Ci siamo separati” annuncia categorica la Russo. “Veramente? E io che sono il protagonista non sapevo niente?”, chiede ancora Enzo Paolo. “Non si piò sapere tutto nella vita. Questa ci è sfuggita“, spiega Carmen.

Carmen Russo "Mia figlia Maria il mio più grande successo"/ "Quando mi chiama mamma…"

“E io stasera dove dormo?”, chiede ancora un Turchi preoccupato. “Non lo so, sono fatti tuoi”, risponde Carmen. “Tu dove dormi?“, chiede ancora Enzo. “A casa con Maria”, dice naturalmente la Russo. “Ho la soluzione” – annuncia poi il coreografo a cui viene in mente il modo con cui risolvere la situazione. “Rimettiamoci insieme” mentre Carmen conclude spiegando che, in realtà, non si sono mai separati. “Non credete a tutto“, conclude Enzo Paolo.













© RIPRODUZIONE RISERVATA