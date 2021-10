Carmen Russo/ Enzo Paolo Turchi soffre la distanza: “Non ce la faccio più…”

Carmen Russo si sta comportando in modo impeccabile all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Non ha mai alzato i toni e si è mostrata una perfetta confidente. Lo ha fatto anche con Miriana Trevisan che ha avuto uno scontro durissimo con Raffaella Fico. Miriana ha rivelato a Carmen: “Quello che mi dispiace è che questa è una stupidaggine, non ha senso per me e per come sono fatta”. Carmen Russo le ha allora spiegato che tra loro c’è solo incompatibilità caratteriale: “Non ve le mandate a dire”.

Carmen Russo/ La strategia del "profilo basso" a GF VIP paga ma alla lunga...

Secondo Carmen, Miriana e Raffaella non si prenderebbero proprio ma senza che alla base ci sia un motivo: “Non vedo dei fatti gravi, non vi piacete a pelle”. Miriana ha avallato la tesi di Carmen Russo dandole ragione ma spiegandole anche che non avrebbe alcun problema a chiarirsi con la Fico: “Mi piace l’idea di essere molto zen, se lei vuole io sono qua”. Poi ha aggiunto: “Questo non vuol dire odiarsi. Non so dire chi è lei, come se non l’avessi frequentata. Non ho niente da dire sulla sua vita privata. Non posso costringere me e nessuno”.

Carmen Russo/ Compleanno senza Enzo Paolo Turchi e figlia Maria al GF Vip

Enzo Paolo Turchi soffre la distanza da Carmen Russo: “Non ce la faccio più”

Enzo Paolo Turchi soffre molto la distanza da Carmen Russo. Ospite del GF vip Party, il ballerino ha fatto una dichiarazione d’amore toccante: “Carmen mi manca sempre, perché sono un uomo molto innamorato e fortunato, e mi mancava anche durante il reality in Spagna che poi ha vinto, ma questa volta mi manca un po’ di più perché non ce la faccio più a fare la mamma”. Il loro è un amore puro tanto che quando qualche settimana fa i due hanno avuto modo di incontrarsi nella casa. Alfonso Signorini ha commentato: “Ma come fate dopo 38 anni?”.

Carmen Russo/ Una strategia silenziosa lontano dai riflettori per restare al Grande Fratello Vip

Carmen Russo gli ha risposto di sentirsi fortunata: “Eh.. siamo stati fortunati, io sono contenta quando sto con lui e viceversa. Ci divertiamo, amiamo la vita“. Enzo Paolo Turchi candidamente ha ammesso di amarla anche di più rispetto al primo giorno che l’ha conosciuta. Sia pur distanziati e divisi da un tappeto, Enzo Paolo e Carmen Russo sono apparsi più uniti che mai. Se non è amore questo…



