Carmen Russo “Figli? Dovevo muovermi prima”/ Eva Grimaldi “Vorrei adottarne uno…”

Carmen Russo ed Eva Grimaldi insieme a Verissimo

Tra Eva Grimaldi e Carmen Russo è stato colpo di fulmine nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. Si erano già viste in passato, ma non avevano avuto occasione di conoscersi. Ora però hanno avuto modo di farlo e di apprezzarsi. Ne hanno parlato insieme a Verissimo. Cosa piace a Eva Grimaldi di Carmen Russo? “La sua pazienza, è rigorosa. Ho capito che è una donna tutta d’un pezzo”. Invece la ballerina ha risposto: “Si vede lo spirito artistico, mi piace la sua sincerità, il suo essere diretta, la spontaneità e autenticità. È una vera”. La ballerina ha risposto poi con una battuta alla domanda sugli anni che passano: “Mi sposto e li lascio passare, ma sono contenta di farlo. E poi sei viva, puoi raccontare”.

Anche Carmen Russo non tornerebbe indietro: “Sono fiera di quello che sono. Sembra che noi donne non possiamo invecchiare, dobbiamo impegnarci, mettere meno filtri e più verità. Le donne hanno tanto da raccontare”. Le due hanno parlato anche di chirurgia estetica: “Non devi cambiare, devi soltanto mantenerti, che mi sembra legittimo”, ha detto Carmen Russo.

Carmen Russo ed Eva Grimaldi sulla maternità…

Eva Grimaldi a tal proposito a Verissimo ha spiegato: “Non rifarei il seno, negli anni ’80 c’era una femminilità diversa”. Carmen Russo si è pentita di non aver avuto prima un figlio: “Se avessi approfondito di più la mia situazione per rimanere incinta dieci anni prima sarebbe stato meglio, ma non sentivo la problematica. Andavo avanti dicendo che era destino e stress, invece dieci in meno sarebbero stati meglio, infatti non venivano perché avevo le tube chiuse, se mi fossi mossa prima…. I figli andrebbero fatti sempre da giovani, anche se io ed Enzo (Paolo Turchi, ndr) non abbiamo problemi”.

A proposito di maternità, Eva Grimaldi ha spiegato: “Desideravo tantissimo un figlio, ma per il mio ex marito. Ma non arrivava. Non puoi progettare un figlio, è solo Dio che te li da. Quando ero più giovane non lo volevo per la carriera, non è brutto da dire”. Ora è più propensa all’adozione: “A me e Imma (Battaglia, ndr) piacerebbe adottare una ragazza già maggiorenne”.



