Carmen Russo: “La mia battaglia per avere Maria”/ “Mia madre? Era una guerriera”

Carmen Russo nella vita ha dovuto affrontare varie battaglie, superare sempre con al proprio fianco l’amato marito, Enzo Paolo Turchi. La ballerina e showgirl ha combattuto a lungo anche per avere sua figlia, Maria, nata quando aveva 53 anni. Una maternità cercata per vari anni, fino a quando non ha scelto di ricorrere alla fecondazione assistita per realizzare il suo sogno. Come raccontato qualche tempo fa a ‘Io Donna’: “Ricordo ancora quel giorno. Ero distesa su quel letto nella clinica di Barcellona che in otto anni aveva assistito alla mia battaglia più grande, quella per diventare madre. Il mio cuore batteva all’impazzata. Mi ero appena sottoposta all’ennesima fecondazione assistita e dopo avere pregato la Madonna affinché mi proteggesse ho detto a me stessa: ‘Carmen questa è l’ultima volta’. Hai 52 anni, o la va o la spacca’”.

Alla fine, nonostante le difficoltà, il desiderio di Carmen Russo si è avverato ed è diventata mamma di una bambina. La scelta di avere un figlio in età avanzata non è mai stato un problema per la ballerina: “Non è che mi sono svegliata a 50 anni, che comunque, con tutto il rispetto è possibile. Io ho iniziato che avevo 42 anni, quando mi sono resa conto che avevo delle difficoltà. Lo rifarei immediatamente, la mia vita potrebbe essere anche uno spot per sostenere ma maternità in un’età un pochino più over”.

Un’altra sfida difficile e dolorosa che Carmen Russo si è trovata ad affrontare nel corso della sua vita è quella della perdita della mamma, Giuseppina Gherardini. La donna si è spenta nel 2019, con disperazione da parte della ballerina, che sui social le aveva dedicato queste parole: “Cara mamma Giuseppina, ci hai lasciato e sei volata in cielo, così abbiamo detto a Maria. Noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce. Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi mamma, ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore. Ora sei con papà, la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre”.

Con la mamma, Carmen aveva un rapporto speciale, come raccontato a ‘Gente’: “Mamma avrebbe compiuto 89 anni il 17 marzo (2019, ndr). È sempre stata tenace, autonoma, forte, una guerriera nata. Viveva nel modenese, è stato impossibile spostarla da lì, farla venire a Roma da noi. Per lei stare nella sua casa significava libertà. Andavamo a trovarla ogni fine settimana: Maria le era affezionatissima e mamma era tanto fiera di averla come nipotina”.













