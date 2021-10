Carmen Russo/ La strategia del “profilo basso” a GF VIP paga ma alla lunga…

La popolare showgirl Carmen Russo è fra le concorrenti più amate di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip grazie al suo fare accomodante e alla sua innata capacità di adattarsi a tutti. L’ultima puntata è trascorsa senza colpi di scena particolari per Carmen, ancora un pò frastornata ed emozionata per la festa che le hanno riservato i compagni in occasione del suo compleanno. Una festa a sorpresa che ha colto impreparata la showgirl e che ha risollevato il suo umore, dato che per la prima volta trascorreva il giorno del suo compleanno senza il marito e la figlia. Dopo la cena organizzata dai coinquilini la serata è terminata in piscina dove tutti si sono scatenati in balli e tuffi grazie alla musica della DJ Jo Squillo.

Carmen Russo/ Compleanno senza Enzo Paolo Turchi e figlia Maria al GF Vip

Carmen Russo, continua il profilo basso. La strategia è chiara

La popolare ballerina Carmen Russo non scatena polemiche e discussioni con nessuno. Che sia strategia o no, il suo modo di fare ha catturato tutti e anche dopo la puntata non ha dimostrato nessun segno di cedimento. Sempre attenta e molto impegnata in casa, quasi tutti i giorni è impegnata nel suo allenamento e coinvolge anche gli altri concorrenti. Le sue giornate trascorrono all’insegna della serenità totale, non ha mai litigato con nessuno e tutti apprezzano il suo modo di fare. Una persona che di fronte alle telecamere è completamente a suo agio, nonostante senta la mancanza della sua famiglia.

Carmen Russo/ Una strategia silenziosa lontano dai riflettori per restare al Grande Fratello Vip

Pochissime nomination al Grande Fratello Vip e…

Carmen Russo è tra le poche concorrenti a ricevere poche nomination, a dimostrazione di quanto sia apprezzata all’interno della casa più spiata d’Italia e lei ne è fortemente consapevole. Finora la showgirl non è mai stata sottoposta al televoto, anche se bisogna ammettere che le dinamiche e i meccanismi del talent, sono tali da far emergere, quando meno te lo aspetti, i lati più sconosciuti di ognuno, pertanto non è detto che le prossime puntate non possano regalare qualche sorpresa. Carmen Russo è tra le beniamine del pubblico a casa, una persona così autentica, infatti, riscontra sempre i favori di chiunque.

Enzo Paolo Turchi: "Carmen Russo è meravigliosa"/ "Raffaella Carrà? È in tournée"

Carmen piace a tutti, questo si evince, ma da lei ci si aspetta qualcosa di più, perché la perfezione rischia di essere fonte di noia. Un errore, una caduta di stile, un episodio qualunque che sia in grado di portarla più al centro dell’attenzione, altrimenti continuando così, può sortire l’effetto contrario e cioè che il pubblico si stanchi di lei e questo non gioca certo a suo favore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA