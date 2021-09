Carmen Russo/ Manila Nazzaro “È noiosa”, lei sente tutto: gelo al Grande Fratello Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip tutti i concorrenti si sono messi a confronto, dichiarando pregi e difetti degli altri. Quando è arrivato il turno di Carmen Russo, il bigliettino le ha indicato che per qualcuno in Casa è noiosa. In giardino, si è scoperto che ad averlo scritto è Manila Nazzaro. “Io ho detto che Carmen è noiosa”, ha dichiarato la Nazzaro, senza accorgersi che proprio alle sue spalle c’era la Russo. Dopo un momento di gelo, Carmen ha però fatto capire di non essersela presa, mentre la Nazzaro ha motivato il suo noiosa, svelando “Non sapevo cosa scrivere”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cosa ci riserva Carmen Russo nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? In questi giorni si è confidata molto con Clarissa e con le lacrime agli occhi le ha parlato del rapporto che ha con sua figlia Maria. Le due si sono ritagliate dei momenti intimi e a cuore aperto hanno raccontato frammenti della loro vita. Carmen ha parlato di Maria: “Con i figli, il merito o il demerito è dei genitori. Sono un po’ severa”. Questo filmato potrebbe essere approfondito durante la puntata perché tocca dei tasti molto importanti: il rapporto tra un genitore e un figlio. Carmen sa di essere severa, questo atteggiamento non lo approva, soprattutto perché Maria è una bambina, ma nello stesso tempo sa che lei ha un’età da nonna più che da mamma e quindi vorrebbe una figlia forte di carattere per potersela sempre cavare nella vita. Carmen non andrà in nomination perché è molto amata dai coinquilini, questo suo atteggiamento però sta suscitando curiosità tra i telespettatori, difatti in molti si chiedono se la sua non sia una strategia, visto che conosce bene le dinamiche dei reality in quanto già ha partecipato a due Gf Vip e due Isola dei Famosi.

Carmen Russo, un regalo per lei

Nella puntata del GF Vip andata in onda lunedì scorso Carmen Russo ha ricevuto un regalo che le ha ridato il sorriso: Enzo Paolo Turchi è entrato nella Casa per salutare la sua dolce metà. La showgirl è andata in giardino e là ha incontrato suo marito che l’ha rassicurata: “Maria si sta comportando benissimo, sta bene. Io tutto bene, in casa ho preso il tuo posto, faccio quello che fai tu”. E lei: “Bene, scuola tutto ok.. ma io ti amo, ti amo, ti amo più del primo giorno”, con gli occhi incantati. A questo punto il marito le ha rivolto un’accusa: “Mi hai tradito” la donna basita: “No, non è vero!”, in realtà si è trattato di uno scherzo: “Ho visto che hai ballato con Giucas Casella”, Carmen è scoppiata a ridere. I due ballerini erano molto amici di Raffaella Carrà e la loro unione è stata “benedetta” dalla conduttrice: “Oh, finalmente! Hai trovato la ragazza giusta per te”, ha detto ad Enzo quando lo ha visto accanto a Carmen. I due ballerini hanno voluto omaggiare la loro beniamina con una versione “covid-free” del Tuca Tuca. Divisi da un tappeto rosso e distanziati nel rispetto delle regole anti-covid, hanno ballato e poi si sono salutati. Carmen è rientrata nella Casa con un sorriso smagliante sul volto, ha iniziato a volteggiare come una farfalla, la felicità di aver rivisto il suo Enzo Paolo le ha dato una sferzata di vitalità che le mancava da giorni.

Un buon inizio

In questi primi 10 giorni nella casa del Grande Fratello, Carmen Russo ha stretto amicizie con una buona parte dei concorrenti. Carmen non è mai sopra le righe, ascolta, esprime il suo parere, ma non si schiera mai a favore o a sfavore di un pensiero, lascia sempre il libero arbitrio. Prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 dove ha asserito di non essere bugiarda e nemmeno di fingere, perché quando si è sinceri e non si ha nulla da nascondere, i telespettatori ti premiano e questo sarà il suo motto fino alla fine della sua permanenza nella Casa. In questi giorni sta uscendo fuori la “vera” Carmen, che ha avuto il coraggio e la forza di apportare dei profondi cambiamenti nella sua vita, come mettere al mondo un figlio avanti con l’età, ma si rimprovera però di essere una mamma severa, perché vorrebbe che quando lei non ci sarà più la figlia possa essere forte e cavarsela anche senza il suo aiuto. Nella Casa intanto ogni giorno dà lezioni di fitness, per conservare al meglio la forma fisica.



