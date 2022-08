Carmen Russo “Mia figlia Maria il mio più grande successo”/ “Quando mi chiama mamma…”

Carmen Russo è intervenuta in collegamento audiovisivo e in qualità di ospite nel corso della trasmissione di Canale 5 “Morning News”, parlando della meraviglia di diventare madre anche in età più avanzata rispetto ai canoni tradizionali. Una gravidanza talmente desiderata, quella della dolce metà di Enzo Paolo Turchi, da indurla a intraprendere nove anni fa la strada difficile e incerta della fecondazione assistita, con un meraviglioso traguardo di nome Maria, che oggi illumina la vita di Carmen Russo e del suo consorte.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato: “Maria è il mio più grande successo. I figli vanno fatti quando uno è giovane, è ovvio, ma ci possono essere casi eccezionali. Per un bambino che cresce l’importante è avere per sé l’amore della coppia. Bisogna partire con questo presupposto: un figlio deve crescere in famiglia, circondato dall’amore. I bambini ne hanno bisogno, necessitano di sentirsi sicuri”. Carmen Russo ha quindi aggiunto: “Quando sento Maria che chiama me o Enzo Paolo, io mi reputo la persona più importante del mondo. Ciò che è veramente importante è che lei cresca bene. La soddisfazione di essere genitori è ovvio che ci sia, ma prima di ogni altra cosa viene il benessere del proprio figlio”.

CARMEN RUSSO E LE ALTRE: LA MERAVIGLIA DI DIVENTARE MADRI DAI 50 ANNI IN SU

Carmen Russo, peraltro, non è l’unica vip a essere diventata mamma in età avanzata. Ci sono altre celebrità che hanno provato la gioia di stringere al petto il proprio figlio o la propria figlia dal mezzo secolo di vita in su. È il caso, ad esempio, di Gianna Nannini, che a 54 anni, con l’inseminazione artificiale, ha messo al mondo la piccola Penelope. Heather Parisi a 50 anni ha dato alla luce i suoi gemelli e alla medesima età Janet Jackson è diventata madre.

Come lei anche Naomi Campbell, che ha mostrato al mondo la sua bambina sulla copertina di “Vogue”, che si vocifera abbia avuto grazie all’inseminazione artificiale. A 54 anni, infine, l’attrice danese Brigitte Nielsen ha scelto la fecondazione in vitro, attraverso i suoi ovuli congelati 14 anni prima, per essere madre.

