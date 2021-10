Carmen Russo/ Una strategia silenziosa lontano dai riflettori per restare al Grande Fratello Vip

La presenza di Carmen Russo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 non ha ancora avuto risvolti importanti dal punto di vista mediatico. Carmen conosce bene tutti i meccanismi dello show e sa di essere costantemente ascoltata e spiata ovunque, ma questo non la preoccupa perché non ha bisogno di utilizzare strategie di alcun tipo, anche perché la sua presenza all’interno della casa non è nuova, Carmen infatti, aveva già partecipato alla seconda stagione del Grande Fratello.

Carmen ha raramente deciso di attirare l’attenzione dei riflettori su di sé e sulle sue polemiche tranne quando si è espressa sulle opinioniste presenti in studio, quando riferendosi ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ha dichiarato: “Sono entrambe fantastiche e spero di farmi conoscere di più dalla Bruganelli, con cui non ho mai avuto modo di confrontarmi. Con Adriana Volpe ci siamo incrociate più volte nel corso degli anni, in ogni caso la mia speranza è di conquistare la loro stima”.

Carmen Russo svolge una strategia silenziosa?

Non si può sapere se l’atteggiamento di Carmen Russo all’interno della casa del Grande Fratello Vip sia una strategia silenziosa lontana dai riflettori. Sicuramente l’intento con cui la ballerina è entrata nella casa è ben chiaro a tutti: restare il più a lungo possibile all’interno della casa, ma soprattutto quello di avvicinarsi alle nuove generazioni per trovare uno stimolo che la spinga a guardare al futuro con nuovi progetti ed entusiasmi.

Carmen infatti è sempre pronta ad ascoltare gli altri inquilini e a dare loro suggerimenti utili per la vita e le relazioni amorose al di fuori della casa, oltre ad aiutare Alfonso Signorini a farsi ascoltare dai concorrenti durante le puntate.

