Carmen Russo: “Flirt con Stefano De Martino? Avrà riso anche lui”/ “Crisi con Enzo Paolo? Ferita dai rumor…”

Carmen Russo, nessuna liaison con Stefano De Martino: “Mai cercato un toy boy…”

Il fatto che Stefano De Martino sia nel mirino dei rumor di gossip – suo malgrado – è ormai una costante delle ultime settimane, soprattutto dopo le recenti rivelazioni della sua ex compagna Belen Rodriguez. L’ultima voce ha però spiazzato tutti; come riporta 361Magazine, tra le ultime indiscrezioni spicca il presunto flirt con Carmen Russo, nota ballerina legata da anni ad Enzo Paolo Turchi.

Chiaramente, le voci sul presunto flirt con Stefano De Martino sono arrivate anche alla stessa Carmen Russo che – come riporta il portale – tra le pagine del settimanale Nuovo ha chiaramente voluto offrire la propria versione dei fatti, sostanzialmente smentendo in maniera categorica lo scoop. “In giro dicono che io abbia un flirt con De Martino, ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto? Lui è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano; però io non ho mai cercato il toy boy”.

Carmen Russo, ancora smentita la crisi con Enzo Paolo Turchi: “Rumor per due click in più…”

Chiara e inequivocabile la posizione di Carmen Russo che ha dunque sottolineato l’infondatezza delle voci rispetto al presunto flirt con Stefano De Martino. La coreografa e ballerina – sempre tra le pagine di Nuovo – ha anche aggiunto: “Stefano ha sempre donne bellissime e immagino che lui si sia fatto una risata”. Su come sia arrivata alla sua attenzione questo fake scoop, ha invece spiegato: “Me l’ha girata un mio amico che è sempre connesso, voleva sapere come stessero le cose. Mi ha fatto vedere quello che hanno detto e gli ho spiegato che non era vero nulla”.

Carmen Russo – come riporta 361Magazine – ha approfittato dell’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo anche per ribadire un’altra voce priva di fondamenta. Di recente erano infatti emersi alcuni rumor riferiti ad una presunta crisi con suo marito Enzo Paolo Turchi. “Ogni tanto escono queste bufale su di noi… Ci sono blog che per ottenere più click lanciano questa notizia e poi alla fine dicono che non è vera”. La ballerina ha poi chiosato: “Quella notizia in particolare mi ha ferita perchè ho una figlia. Intanto la gente legge, soprattutto mia figlia Maria”.











