CARNE/ Dichiarazione di Dublino, un endorsement di 1000 scienziati per la zootecnia tradizionale

Mentre si accende la polemica sull’introduzione in Europa della carne sintetica, prodotta cioè in laboratorio, la zootecnia tradizionale incassa un endorsement a livello internazionale. Oltre 1.000 scienziati hanno infatti aderito, contribuendo attraverso il loro lavoro con studi e ricerche, alla Dichiarazione di Dublino, il progetto di ricerca globale che ha l’obiettivo di raccogliere letteratura scientifica in grado di sottolineare i benefici nutrizionali, economici e ambientali della produzione di carne. Gli atti ufficiali, pubblicati su Animal Frontiers – la rivista ufficiale dell’American Society of Animal Science, della Federazione europea di scienze animali e dell’American Meat Science Association -, rappresentano dunque un passaggio importante nella riflessione su un tema di stretta attualità.

“In un contesto in cui il dibattito intorno alla produzione e al consumo di carne è sempre più polarizzato, la Dichiarazione di Dublino assume un valore eccezionale – dice Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili, l’organizzazione che promuove il consumo consapevole e la produzione sostenibile di carne, e fra gli scienziati firmatari del progetto -: mai come oggi, infatti, un approccio che privilegi il dato e l’indagine scientifica su quello ideologico non solo è auspicabile, ma necessario per tutelare la salute dei cittadini e favorire l’operato dei decisori. Si tratta di un passo importante che serve ad arricchire una discussione spesso penalizzata da fake news e mancanza di informazioni oggettive”.

Un punto fermo, insomma, che promette di essere utile per affrontare la doppia sfida cui è chiamato oggi il settore zootecnico mondiale. Da una parte – annota Carni Sostenibili -, c’è infatti la necessità di aumentare la disponibilità di alimenti di origine animale per aiutare a soddisfare i bisogni nutrizionali di circa tre miliardi di persone a rischio di carenze nutrizionali; dall’altra, c’è la necessità di sostenere lo sviluppo dei sistemi di produzione animale tenendo conto della biodiversità, dei cambiamenti climatici e dei flussi di nutrienti, nonché della salute e del benessere degli animali. In buona sostanza, la zootecnia si deve confrontare con sfide di approvvigionamento e sostenibilità in crescita esponenziale, che richiedono la messa a terra sempre più urgente di soluzioni basate su prove scientifiche. E in questo contesto, si inseriscono gli atti della Dichiarazione di Dublino, che dimostrano l’urgenza di un approccio scientificamente fondato al consumo e alla produzione di carne.

