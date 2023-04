“Carne sintetica? Allevamenti scomparirebbero”/ De Castro: “Nessuno conosce effetti”

Si parla di carne sintetica stamane negli studi di Uno Mattina in Famiglia e ospite vi era Paolo De Castro, europarlamentare e presidente di Filiera Italia, che ha spiegato: “E’ una moltiplicazione cellulare in un brodo di culture attraverso l’innesto di ormoni che consentono la moltiplicazione. E’ un sistema con cui si può produrre tutto, dal latte al pesce e questa è la preoccupazione che emerge. Il governo ha voluto aprire un dibattito per cercare di capire cosa si sta parlando. L’Ue vieta da sempre l’uso di carne con ormoni quindi metterla in commercio oggi è assolutamente vietate. Questo comunque non deve avere nulla a che vedere con la scienza, che deve andare avanti. Qui si crea un problema etico, la rottura fra natura e cibo. Bisogna inoltre tenere conto dei costi di questo cibo, sostituire l’allevamento dopo 20mila anni… starei attento”.

Quindi De Castro ha aggiunto sempre parlando della carne sintetica: “Viene utilizzato il siero bovino, vengono estratte da vacche gravide, e poi si arriva ad un brodo di cultura i cui effetti non sono ancora noti, la FDA ha dato solo un pre-parere positivo, stiamo parlando di un terreno dedicato e pericoloso. Bisogna guardare al rispetto delle regole europee e poi a prescindere sia necessario fare una relazione attenta sulla rottura fra cibo e natura”.

CARNE SINTETICA, IL PROF CALABRESI: “MAI MANGIATA E NON LA MANGEREI”

A Uno Mattina anche il professor Giorgio Calabresi, che a proposito di carne sintetica ha spiegato: “Una cosa è fare un prodotto in un laboratorio per 5 o 10 grammi, quando devi venderla devi fare migliaia di tonnellate… Deve essere quindi sicuro e per essere sicuro noi curiamo gli animali malati con gli antibiotici. Noi clinici dobbiamo bloccare la carne sintetica: io non sono contro la carne di principio”.

“In America – ha aggiunto Calabresi – te la danno da mangiare firmando un documento in cui ci si assume le responsabilità perchè si potrebbe stare male in cinque anni. Assaggiata la carne sintetica? No mai”. Paolo De Castro ha ripreso la parola: “Le regole nei nostri allevamenti sugli standard di qualità non li ha nessuno al mondo e poi stiamo facendo di più. Noi abbiamo regole molto severe sulla qualità, ecco perchè bisogna mettere in luce gli sforzi fatti dalla nostra filiera. Con la carne sintetica si rompe la filiera e non ci saranno più le agricoltori, chi curerà il nostro territorio? Facciamo la foresta Amazzonica. Ecco perchè la presenza degli allevamenti è fondamentale, stiamo parlando di una rottura del rapporto fra cibo e natura”. Il prof Calabresi ha anche sottolineato: “Noi siamo il Paese più longevo al mondo grazie alla nostra alimentazione, alla Dieta Mediterranea. Gli americani sono più ricchi e potenti ma noi mangiamo meglio. Quel tipo di coltura potrebbe provocare dei tumori”.

