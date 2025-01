Si avvicina (si far per dire) sempre di più il Carnevale 2025 che per molti è associato alle tradizionali parate di carri allegorici, per altri al reale senso religioso della festa e per tutti i giovani studenti alla prima pausa dalle scuole dopo le due settimane natalizie che hanno aperto alla fase più lunga ed intensa del calendario scolastico annuale: con buona pace dei sensi per i molti studenti che già sognano di poter restare a casa per un’intera settimana, nella quasi totalità della penisola le vacanze di Carnevale dureranno solo una manciata scarsa di giorni (quasi ovunque, addirittura, solamente due); ma alcune eccezioni ci sono e a breve le vedremo tutte nel dettaglio.

Prima di passare alla chiusura delle scuole – infatti – è importante ricordare nel dettaglio le date associate alle celebrazioni carnevalesche: il calendario liturgico si aprirà solamente nella giornata del 16 febbraio con la domenica di Settuagesima, mentre la prima data ‘importante’ sarà quella del 27 febbraio per il cosiddetto ‘giovedì grasso‘ che anticiperà di una settimana il ‘martedì grasso‘ che cade il 4 marzo; mentre l’effettivo Carnevale 2025 cadrà nel mezzo tra queste ultime due date e – più precisamente – nella giornata di domenica 2 marzo.

Il calendario del Carnevale 2025: quando saranno chiuse le scuole e tutti i dettagli per le varie Regioni

Comprese le date del Carnevale 2025 – che ricordiamo sarà seguito, dal punto di vista scolastico, solamente più dalla Pasqua che rappresenterà l’ultima vera e propria vacanza dell’anno -, possiamo addentrarci nei calendari regionali di chiusura delle scuole: complessivamente le date da tenere a mente in via prioritaria sono quelle del 3 e del 4 marzo (rispettivamente lunedì e martedì) che saranno osservate da tutti gli istituti in Basilicata, Campania, Lombardia e Sardegna.

Differentemente, una piccola estensione delle vacanze di Carnevale 2025 è prevista in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e nella provincia di Trento dove la chiusura sarà dal 3 al 5 marzo, così come in Piemonte gli istituti resteranno chiusi per un totale di quattro giorni tra l’1 e il 4 marzo; mentre – infine – a concedere un maggiore riposo ai propri studenti sarà la provincia di Bolzano che ha deciso di tenere chiusi i battenti tra l’1 e il 9 marzo.