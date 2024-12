C’è anche Carol Cadeo tra i finalisti di The Voice Kids 2024, il talent musicale di successo condotto da Antonella Clerici che vede protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Cresce l’attesa per scoprire il nome del vincitore di The Voice Kids 2024 e in lizza troviamo anche Carol Cadeo, una giovane ragazza di 10 anni figlia di Fanny Cadeo, attrice di cinema e teatro. Proprio grazie alla mamma, Carol è cresciuta a pane e spettacolo dimostrando sin da piccola una spiccata predisposizione per il mondo dell’arte dedicandosi principalmente al ballo e al canto. Per lei cantare e ballare sono “lo specchio delle liberazioni” e si sente in una dimensione unica e speciale. Durante la sua partecipazione a The Voice Kids, Carol ha stupito sin dalla prima edizione giudici e pubblico con una travolgente esibizione sulle note di “Nessun Dolore” nella versione di Giorgia.

La giovane Carol, da Roma 10 anni, ha da subito fatto breccia nel cuore di Loredana Bertè che non solo l’ha scelta per la sua squadra, ma la definisce anche “il mio coraggio”.

Carol Cadeo, la figlia di Fanny Cadeo vincerà The Voice Kids 2024?

Il percorso di Carol Cadeo a The Voice Kids 2024 è stato in salita, visto che la giovane cantante ha stupito ancora pubblico coach reinterpretando un classico di Lucio Battisti e poi una hit del calibro di “Sweet Dreams” degli Eurythmics. Un talento che non è passato affatto inosservato e che ha conquistato anche i social dove in tanti hanno commentato le sue esibizioni, in particolare quella sulle note di “Nessun Dolore” al punto che diversi utenti nel condividere il video hanno citato proprio Giorgia.

A fare il tifo per la giovane Carol c’è la mamma Fanny Cadeo a cui è legatissima. Tra le due, infatti, c’è un bellissimo rapporto con Carol che parlando della mamma ha detto: “è un mito per me, facciamo un sacco di cose insieme. Fin da piccola mi ha sempre portata a teatro”. Le due condividono anche la grande passione per la musica e insieme sono state al concerto di Taylor Swift di cui Carol è grandissima fan!