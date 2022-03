Carol Torr, l’ex compagna di Giucas Casella/ “Mai impedito di vedere James”

L’esperienza al “Grande Fratello Vip” ha permesso al pubblico di conoscere aspetti che finora erano meno noti della vita privata di Giucas Casella. L’artista siciliano, infatti, si era guadagnato la sua popolarità soprattutto come illusionista, mentre nel corso dei mesi trascorsi nella Casa ha messo in evidenza quanto sia sensibile e legato ai suoi affetti. Tra questi c’è certamente l’amatissimo figlio James, che lui ha cresciuto insieme alla sua compagna Valeria Perilli, nonostante sia nato da una passata relazione.

L’illiusionista è orgoglioso dei sacrifici fatti per il figlio, che è oggi un chirurgo apprezzato a Roma. I due hanno un rapporto fortissimo, come è apparso evidente nelle occasioni in cui il ragazzo ha avuto modo di fargli una sorpresa. Non tutto è invece andato per il meglio con la mamma naturale del medico, Carol Torr.

ll rapporto tra Giucas Casella e Carol Torr: tante recriminazioni tra i due

Carol e Giucas sono stati protagonisti in passato di una battaglia legale particolarmente accesa, che li ha portati fino in Tribunale, dove l’uomo ha ottenuto l’affido eslcusivo del bambino. Questo per lui non è stato un peso, anzi, ma non ha mai mancato di essere riconoscente nei confronti della compagna Valeria, che lo ha sempre trattato come se fosse suo figlio.

Pochi anni fa, però, a ‘Domenica Live’, ospite di Barbara D’Urso, Casella ha voluto chiarire come siano andate davvero le cose con la sua ex e sottolineare come lei non si sia poi particolarmente interessata a James: “Dice che io sono avido, sostiene che non l’ho mai voluta aiutare. Io non le ho mai impedito di vedere James. Noi ci sentivamo, è venuta poche volte. Può chiamarlo quando vuole“. L’artista non le ha così mandate a dire alla donna e ha rincarato ulteriormente la dose: ” Tu sei venuta a Roma un paio di volte, quando James era piccolo, e venivi anche con il tuo fidanzato. Invece di cercarlo adesso, perché non lo hai cercato quando era piccolo? Adesso è grande, lo hai un po’ perso“

