Carola Carpanelli “La rottura con Federico Nicotera? Mi sto ancora leccando le ferite”/ “L’errore è stato…”

Carola Carpanelli e la fine della storia d’amore con Federico Nicotera

Carola Carpanelli, corteggiatrice della scorsa edizione di Uomini e Donne, dopo aver partecipato ad una registrazione delle nuove puntate che partiranno lunedì 11 settembre, torna a parlare dell’ex fidanzato Federico Nicotera che l’aveva scelta al termine del percorso sul trono. “La rottura con Federico è ancora troppo fresca. Non me la sentirei di uscire con un altro. Poi in un contesto come quello di Uomini e Donne… Mi sto ancora leccando le ferite”. ha dichiarato la 21enne in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio.

Teresa Langella: "Matrimonio con Andrea? A maggio in Costiera"/ "Vittima di molestie? bisogna denunciare!"

Ma qual è il motivo che ha portato alla rottura definitiva? “Eravamo entrambi innamoratissimi. I primi due mesi sono stati bellissimi. Abbiamo preso casa a Roma e andava tutto bene. Poi abbiamo cominciato a litigare su tutto, perché la pensavamo in modo diverso. Questo è stato motivo di discussione e abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione perché non c’erano più i presupposti per andare avanti. È stata una decisione sofferta. Lasciarsi è una scelta difficile perché sai cosa perdi, ma allo stesso tempo non te la senti più di stare in quella situazione. È stata però una scelta consapevole. L’amore c’è sempre stato, ma non è bastato”, ha aggiunto.

Uomini e donne, Armando Incarnato: "Non ti voglio nemmeno per un gossip pagato..."/ Replica a Veronica Ursida

Carola Carpanelli e l’errore commesso con Federico Nicotera

Dopo aver lasciato Uomini e Donne insieme, Carola Carpanelli e Federico Nicotera si sono sempre mostrati innamorati e felici sui social. Poi qualcosa si è rotto ed è arrivata la rottura. “Forse lo sbaglio più grosso è stato quello di correre. È vero, avevamo fatto sette mesi di percorso, ma non ci conoscevamo. Così di colpo ci siamo trovati a convivere. Lo abbiamo voluto, per carità. Io, in particolare, però, mi sono trovata a far fronte a tanti cambiamenti. Ho lasciato la casa ad Alessandria dove vivevo con le mie coinquiline e mi sono ritrovata da sola in un’altra città senza le amiche e senza la famiglia. Lui aveva i suoi impegni, io studiavo e basta. Magari, se avessimo avuto entrambi i nostri impegni sarebbe andata diversamente. Abbiamo corso troppo“, ha ammesso Carola.

Andrea Foriglio nuovo tronista di Uomini e Donne?/ "Cerco il vero amore, non la visibilità"

“E siamo due testoni. Se resti sulla tua posizione, no trovi un punto di incontro. Di sicuro però ci abbiamo provato fino all’ultimo. Mi ha dato tante cose belle, rifarei tutto, forse in modo diverso ma lo rifarei. Sono stata molto male quando è finita”, ha poi concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA