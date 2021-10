Carola, due di picche a Luigi ad Amici 2021/ “Ti voglio bene, ma…”

Due di picche per Luigi nella scuola di Amici 2021 da parte di Carola. Quella che sembrava destinata a diventare la prima coppia ufficiale della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, per il momento, pare non sia destinata a far sognare i fans. Carola, infatti, pur provando simpatia nei confronti di Luigi, ha ammesso di non riuscire a vederlo come un fidanzato soprattutto perchè è super concentrata sulla danza.

“Questa roba che si è creata mi fa un po’ sorridere, ma dall’altro lato mi disturba perchè è impossibile per me…” dice Carola iniziando il suo discorso. La ballerina ammette di essere un po’ confusa e di non avere le idee chiare sui propri sentimenti anche se considera Luigi “una persona molto positiva. Mi trasmetti serenità, calma e ho tanta stima per quello che fa. A prescindere da tutto questo fumo, ci tengo a dirti che sei una persona genuina”.

Carola e Luigi, nessuna storia d’amore ad Amici 2021

Pur considerando Luigi una persona interessante e intrigante, Carola fa un passo indietro non volendo iniziare una storia d’amore. “Ho sempre messo la danza prima di qualsiasi cosa. Per ora non sono in grado di pensare ad altro che alla danza. Tutto passa in secondo piano. Detto ciò non vuol dire che non voglio avere un’amicizia importante o una relazione o chiamala come vuoi solo perchè sono una ballerina. Devo trovare un equilibrio che, finora, non ho mai trovato nella mia vita. Mi intrighi tanto, ma per questi motivi mi sento così”, afferma Carola.

“Se una persona m’intriga sento che può nascere qualcosa. Questa sensazione, purtroppo, non l’ho avuta. Quando mi piace una ragazza non mi serve conoscerla. Sono impulsivo su questo, preferisco viverla. L’unica mia paura è di far stare male le persone”, spiega Luigi. I due, poi, ammettono di volersi bene e concludono il confronto con un abbraccio.



