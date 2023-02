Carola lascia Uomini e Donna/ Federico Nicotera non la rincorre e balla con Alice

Carola delusa da Federico Nicotera a Uomini e Donne

Dopo la scelta di Gloria Nicoletti di abbandonare Uomini e Donne dopo il rifiuto di Riccardo Guarnieri di uscire con lei dal programma, anche Carola lascia lo studio del dating show di canale 5 delusa dall’atteggiamento di Federico Nicotera. Il tronista, pur avendo a disposizione due esterne, ha scelto di vedere solo Alice spiegando di aver sentito l’esigenza di vedere solo quest’ultima. In esterna, tra Alice e Federico il feeling è sempre più evidente e, in studio, Carola non nasconde la delusione e non trattiene le lacrime.

I problemi che sembravano essersi risolti tra i due tornano a galla. Carola non sente di aver conquistato la fiducia di Federico che, in tre settimane, ha sentito l’esigenza di vederla solo una volta. “A questo punto voglio qualcosa di importante”, afferma il tronista che si sta preparando a scegliere.

Carola, lacrime e delusione a Uomini e Donne per Federico Nicotera

Di fronte alle lacrime e alla delusione di Carola, Federico Nicotera spiega che, giunto quasi al termine del suo percorso sul trono, dopo essersi impegnato a capire sempre sia Carola che Alice, ora ha voglia solo di capire se stesso e i suoi desideri. Carola non nasconde la delusione ammettendo di essere delusa e di sentirsi presa in giro.

Alla fine, Carola sceglie di lasciare lo studio. Federico non la rincorre e sceglie di ballare con Alice con cui, in esterna, c’è stato anche un altro bacio. Quello di Carola sarà un addio definitivo alla trasmissione e a Federico?

