Gloria Nicoletti chiude con Riccardo e lascia Uomini e Donne/ Guarnieri reagisce…

Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri chiudono a Uomini e Donne

L’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 10 febbraio, si apre con un nuovo confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. La dama ha chiesto scusa a Riccardo e si è detta pronta a lasciare la trasmissione per poter vivere la storia nella quotidianità, lontano dal programma di Maria De Filippi. Nonostante l’importante dichiarazione di Gloria, Riccardo non riesce a fare un passo indietro e afferma che, quando resta deluso, fa fatica a tornare sui propri passi.

Al centro dello studio, Gloria non nasconde la propria delusione per la reazione di Riccardo che si alza abbracciando la dama ma ribadendo di non essere pronto per lasciare con lei la trasmissione e vivere una vera e propria storia d’amore. “Riccardo è così. Se lo vuoi te lo prendi così”, afferma Roberta Di Padua che ha avuto, in passato, una storia con il cavaliere pugliese.

Gloria Nicoletti lascia Uomini e Donne

Di fronte alla reazione di Riccardo, consapevole di essere innamorata del cavaliere e di non riuscire ad uscire con altri uomini, Gloria annuncia di voler lasciare definitivamente il programma non avendo più motivi per restare nel parterre. Riccardo prova a fermare Gloria non ritenendo giusta la sua posizione, ma ribadendo di esserci rimasto male per le parole della Nicoletti che lo ha accusato di aver chattato con una ragazza di 21 anni.

Armando Incarnato per provare a convincere Riccardo a dare una possibilità alla storia con Gloria, ma senza successo. Di fronte alla convinzione del cavaliere pugliese, Gloria, alla fine, sceglie di andare via mentre Riccardo decide di non seguirla e di restare in trasmissione.

