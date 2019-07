Carola Rackete denuncia Salvini/ Il Ministro “non mi fa paura una comunista tedesca”

Il caso Sea Watch 3 non si placa e dopo una settimana arriva una nuova pagina con nuovi potenziali risvolti giudiziari: «Come Sea Watch noi abbiamo già preparato la querela nei confronti del ministro Salvini. Non è facile raccogliere tutti gli insulti che Salvini ha fatto in queste settimane e anche le forme di istigazioni a delinquere nei confronti di Carola, cosa che è ancora più grave se fatta da un ministro dell’Interno», afferma l’avvocato difensore di Carola Rackete – la capitana della nave Sea Watch, arrestata la scorsa settimana dopo aver forzato il posto di blocco marittimo della Guardia di Finanza al largo di Lampedusa – Alessandro Gamberini. Intervenendo ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, il legale della “capitana” ha scagliato tutta la sua invettiva contro il leader della Lega e gli “odiatori” sul web contro la Rackete: «Nel circuito di questi leoni da tastiera abituati all’insulto, è lui che muove le acque dell’odio. Una querela per diffamazione è il modo per dare un segnale. Quando le persone vengono toccate nel portafoglio capiscono che non possono insultare gratuitamente».

CAROLA-SALVINI, TUTTE LE DENUNCE

Non poteva certo mancare la pronta replica del Ministro Salvini che su Twitter, postando l’annuncio della querela di Carola Rackete nei suoi confronti, commenta così «infrange leggi e attacca navi militari italiane e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca. Bacioni!». Nel merito delle indagini a carico della comandante della Sea Watch 3, il suo avvocato ricorda come nulla sia del tutto risolto con la giustizia italiana: «il procedimento contro Carola continua. Rimane attualmente indagata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e del reato previsto dall’articolo 1100 del Codice della navigazione. Espulsione? Difficile per i cittadini comunitari. Lasciamo perdere la propaganda truculenta che la qualifica come delinquente, quella che è abituato a fare il ministro dell’interno in maniera invereconda e irresponsabile, il giudice ha detto che non c’è nulla, che quella condotta è stata nell’ambito di una risposta ad una situazione drammatica che c’era a bordo. Trattare come nemico principale una barca che ha salvato 50 naufraghi che si avvicina alle nostre coste è davvero ridicolo». Nel frattempo però si ingrossano le denunce e querele contro il Ministro dell’Interno: dopo Carola Rackete infatti anche il Partito Democratico starebbe pensando di denunciare il vicepremier per la foto postata da Salvini che lo ritrae con molte poliziotte «Divise usate per propaganda politica, potrebbe configurarsi un reato. Prepariamo una interrogazione parlamentare» ha spiegato il dem Miceli. Negli scorsi giorni invece il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a Stasera Italia sua Rete4, annunciò «denuncio Salvini, Carola Rackete è stata costretta ad attraccare dopo giorni in cui si è creato uno stato di necessità. Ho posto in essere atti amministrativi di mia competenza che i magistrati hanno dichiarato legittimi».

