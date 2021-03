Carolina Crescentini è Viviana madre di Nada/ “Il lavoro mi stava cambiando: ho lasciato tutto e…”

Carolina Crescentini è, insieme alla giovanissima Tecla Insolia, la grande protagonista del film per la tv “La bambina che non voleva cantare”, pellicola dedicata a Nada e liberamente ispirato al suo romanzo autobiografico. La Crescentini, che veste i panni di mamma Viviana, spesso preda di forti crisi depressive, ma certa del talento vocale della figlia che spinge verso il mondo della musica. Intervistata da “HotCorn”, la Crescentini ha detto di non avere “un giudizio negativo” nei confronti del personaggio che ha appena interpretato, nonostante abbia di fatto portato la figlia su una strada che non voleva: “Viviana amava follemente le sue due figlie, ed era consapevole delle difficoltà che la sua malattia comportava: era qualcosa di molto più grande di lei, c’era un enorme senso di colpa. (…) Era una donna sola che con Nada aveva un rapporto simbiotico: sbocciano insieme“.

Carolina Crescentini: “Quando è arrivato il successo sono stata fortunata”

Nessuno come Carolina Crescentini d’altronde può sapere quanto sia difficile gestire il grande successo, a maggior quando questo arriva in età giovanissima, un po’ come accaduto a Nada, diventata a 16 anni un volto noto per milioni di italiani che l’avevano apprezzata al Festival di Sanremo 1969 nel brano “Ma che freddo fa”. Al riguardo la Crescentini ha spiegato: “Quando è arrivato il successo ho avuto un gran fortuna: appena finita la promozione di Notte prima degli esami, che fu una bella sveglia in faccia, andai a Torino a girare I demoni di San Pietroburgo. Sveglia alle 4 del mattino, costumi d’epoca, disciplina. Il lavoro mi ha sempre salvato. Più avanti, in un momento in cui ho capito che in me stavano cambiando troppe cose per il lavoro, ho preso una pausa e me ne sono andata due mesi e mezzo a New York, da sola“.



